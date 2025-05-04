竹南地標后厝龍鳳宮大媽祖 創建靈感來自地球另一端

苗栗縣竹南鎮后厝龍鳳宮的大媽祖神像高達136台尺，號稱全台、全世界最高大的天上聖母像，當年由龍鳳宮主委陳錫坤等人發起建造計畫，以3年時間興建完成大媽祖，但較不為人知的，建大媽祖的靈感竟來自地球的另一端。

立委陳超明的母親陳林白菜以110歲高齡辭世，昨天5月3日辦理告別式，老人家的生平事略中，特別披露大媽祖興建的緣由，當年陳林白菜的夫婿陳錫坤接任龍鳳宮主委後，一直有推動擴建龍鳳宮的心願，但當時並無明確的方向。

民國六十七、八年間，夫婦倆由長子陳照雄及家人陪同到美國紐約旅遊，一群人搭船經過自由女神像時，不知是否受到媽祖靈感的指示，陳錫坤突然堅持要進入自由女神內參觀，還因參觀過於入神，遲遲不見人影，家人還一度以為他走失了，陳錫坤參觀後，心中儼然已有了對龍鳳宮擴建，並建造大媽祖塑像的初步構思。

回台後，陳錫坤以擴建的構思和計畫，開始遊說反對擴建的管委會委員，並走訪全台募款，每天四、五點就出門拜訪地方耆老、賢達和有志之士，盼大家共襄盛舉，雖然辛苦，但妻子陳林白菜鼓勵他，認為幫神明做事可造福地方、庇祐子孫是好事，她全力支持並會為他操持好家務，讓丈夫無後顧之憂。

陳錫坤當年參觀自由女神得到靈感和構思，也開始推動實現，從民國70至72年，以3年時間打造完成136台尺、高約12、13層樓的媽祖彩繪神像，整尊媽祖位於後殿三樓，神像以樹脂加玻璃纖維為模，水泥澆灌塑成，被信眾稱為「大媽祖」；但72年間陳錫坤完成階段性任務後，在當年離世，后厝龍鳳宮感念他的功業和奉獻，次年並於龍鳳宮後殿外為他豎立雕像，像下並立碑文感念。