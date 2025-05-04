紓解勤務壓力 竹市每月補助員警上健身房

新竹市警察局為紓緩勤務壓力，與連鎖健身房合作，除5月可免費使用，還補助入會費1000元，每月再補助388元，其他運動中心憑收據也享每月補助388元。警察局表示，員警也可組建運動社團，依據社團人數，每月補助800元至2200元不等金額。

竹市警方強調，警察工作經常面對繁重的壓力與突發情況，保障同仁擁有健康身心非常重要，希望藉由優惠補助來提供多樣化的選擇，增進警察同仁身心健康，也能促進團隊合作與默契。

警方表示，此福利措施是前局長邱紹洲任內積極爭取，現任局長許頌嘉持續推動，民間則有World Gym新竹中正店響應。5月期間，員警到World Gym新竹中正店健身全部免費，未來如想繼續使用，入會費1000元由警局埋單，每月再補助月費388元，其他運動中心也有月費388元補助。另外，警局也推員警運動社團補助，金額從800元至2200元不等。

代理市長邱臣遠表示，市府自2023年起將警察局每月超勤加班費上限調整至1萬9000元，健康檢查經費提升至4500元及7500元。

另考量警察外勤人員24小時輪班且風險高，自去年6月1日起，針對深夜0時至6時執行巡邏、守望等勤務的同仁，實質支給每小時100元深夜危勞津貼，激勵基層員警士氣。