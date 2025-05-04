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桃園新站挖到遺址遺構 鐵道局憂心延誤工程

聯合報／ 記者陳俊智陳敬丰／連線報導
桃園鐵路地下化在桃園舊火車站挖出遺址遺構，鐵道局擔心文資審議影響工程進度，但桃園市文化局指鐵道局須先提文資活化保存計畫，否則無從審議。圖／聯合報系資料照片
桃園鐵路地下化在桃園舊火車站挖出遺址遺構，鐵道局擔心文資審議影響工程進度，但桃園市文化局指鐵道局須先提文資活化保存計畫，否則無從審議。圖／聯合報系資料照片

台鐵桃園新站去年7月動工，近日挖出先人生活遺址與軌道遺構，正調查地底文物數量及規模，鐵道局預計明年7月完成，但文資審議尚在進行，擔心會延誤工程進度，影響2033年通車期程。搶救文史人員爭取原地保存。桃園市文化局表示，待鐵道局提出文資活化與保存計畫，將以最快速度辦理。

台中鐵路高架化工程期間，曾在台中車站發現日治時代機關車庫遺址，經挖掘調查，專家推斷是車庫維修坑道遺構，鐵道局變更遺址所在的第3月台工程，追加1.2億元維護古蹟；新車站當時已啟用，第3月台工程耽誤3年多，遺構則登錄為歷史建築。

鐵道局指出，桃園新站與桃園捷運綠線G07站共構，2塊基地緊鄰，G07站挖掘地下層時，已發現日治時期軌道遺構、清代軌道遺構和4千多年前訊埔塘文化遺址，當時已預料新站基地可能有同樣文物，試掘21處後，初估埋有遺址遺構範圍約7500平方公尺。

鐵道局表示，發掘計畫今年2月送桃園市文化局備查，文資調查團隊已進場，將視挖掘成果，再提活化與保存計畫；鐵道局憂心影響工程與通車期程，喊話盼後續文資審議順利。

搶救清代鐵道遺址群成員林岳德說，對鐵道局說法不以為然，遺址、遺構最好原地保留，鐵道局早在鐵路地下化規畫時，就知該處有遺址、遺構，卻不變更設計，導致文資保存與城市發展相衝突。

林岳德說，桃園能挖掘出遺址是好事，從文化角度認識先民發展，但鐵道局與台鐵規畫的軌道藍圖，仍不見任何保存文物的設計，令人遺憾。

桃園市文化局說，文資法規定政府機關推動重大工程時，不得妨礙考古遺址保存及維護。鐵道局已送挖掘計畫備查，但未提出文資活化保存計畫，目前仍無法進入文資審議程序；若鐵道局送件，將以最快速度審查、會勘和召開審議會，將力促建設與文資保存雙贏局面。

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