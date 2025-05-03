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立委陳超明母親陳林白菜110歲高齡辭世 告別式備極哀榮

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗縣立委陳超明的母親陳林白菜4月15日辭世，享壽110歲，老人家生前是全苗栗最高齡的人瑞，告別式上午在竹南國中海口分校預定地地舉辦。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立委陳超明的母親陳林白菜4月15日辭世，享壽110歲，老人家生前是全苗栗最高齡的人瑞，告別式上午在竹南國中海口分校預定地地舉辦。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣立委陳超明的母親陳林白菜今年4月15日辭世，享壽110歲，老人家生前是全苗栗最高齡的人瑞，今天上午告別式，包括國民黨主席朱立倫、立法院長韓國瑜及多位縣市首長、中央官員、地方民代、鄉鎮長多人到場致祭，場面備極哀榮。

陳林白菜4月間因身體不適被送往頭份為恭醫院診治，但因年老身體機能退化嚴重，在15日凌晨安詳辭世。

陳超明服務處指出，陳超明委員母子情深，從第8屆立委重回立法院起，連續3屆老人家都會到立法院參加兒子的就職典禮，去年第11屆立委就職，但家人考量老人家的身體明顯退化，擔心她不堪負荷長時間的觀禮流程，未讓她北上見證就職。

陳林白菜的告別式上午在竹南國中海口分校預定地辦理，鍾東錦擔任治喪委員會主委介绍老人家生平，前縣長傅學鵬、劉政鴻、徐耀昌擔任榮譽主委；陳超明曾任縣議員、省議員及5屆立委，從地方到中央為鄉親服務多年，爭取許多大型建設，包括爭取竹南科學園區等大案，帶動竹南、頭份地區的快速發展，地方各界感激他的努力和付出，多人到場向陳母致祭。

陳林白菜和夫婿陳錫坤共育有五男一女，個個在不同領域，包括醫界、工商界及政治界都有傑出表現；陳錫坤曾任縣議員及后厝龍鳳宮主委，竹南鎮的地標龍鳳宮大媽祖就是陳錫坤推動興建完成的，但他因操勞成疾，在民國72年離世，地方感念他的功業，推舉陳錫坤四子陳超明接任主委迄今已逾40年。

陳超明每回競選，陳林白菜都會到總部幫忙，即使已逾百歲，也會現身關心，陳超明2001、2004年參選立委失利，陳林白菜選後在服務處為兒子叫屈，向記者感嘆說「三年官兩年滿」，他兒子不是這種人，平常實事求是，努力服務地方，卻無法獲選民支持，為此也感無奈。

國民黨主席朱立倫（二排右）上午參加立委陳超明母親陳林白菜的告別式。記者胡蓬生／攝影
國民黨主席朱立倫（二排右）上午參加立委陳超明母親陳林白菜的告別式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右起）、立法院長韓國瑜、新竹縣長楊文科等人上午參加立委陳超明母親陳林白菜的告別式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣長鍾東錦（右起）、立法院長韓國瑜、新竹縣長楊文科等人上午參加立委陳超明母親陳林白菜的告別式。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣立委陳超明高票當選，和90多歲的老母親陳林白菜一起向鄉親致謝。圖╱聯合報系資料照片
苗栗縣立委陳超明高票當選，和90多歲的老母親陳林白菜一起向鄉親致謝。圖╱聯合報系資料照片
苗栗縣立委陳超明（中）高票當選，和當年90多歲的老母親陳林白菜（右二）、家人、競選幹部 一起向鄉親致謝。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影
苗栗縣立委陳超明（中）高票當選，和當年90多歲的老母親陳林白菜（右二）、家人、競選幹部 一起向鄉親致謝。聯合報系資料照片／記者胡蓬生攝影

議員 陳超明

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