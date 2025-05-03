表揚護理人員 張善政提這兩位奉獻精神向1.7萬人致敬

桃園市長張善政今天出席優良及資深護理人員表揚活動，向桃園近1萬7千位護理人員表達最深的敬意，還介紹兩位受表揚的護理人員事蹟，強調護理工作是結合熱忱、愛心與專業的志業，每一位受獎者背後皆有動人事蹟，值得敬佩，也感謝站在醫療第一線的護理人員守護桃園市民健康。

張善政提到兩位受表揚的傑出護理人員，一位是部立桃園醫院督導長田維瑛，表示田即使曾因中風接受復健，仍堅持回到工作崗位，持續一邊復健、一邊服務病患，展現護理人員敬業專業、堅韌不拔的職人精神；另一位是林口長庚醫院護理師林玉玲，稱讚她秉持護理工作「看見人、走進心」的核心價值，主動協助轉介病人至其他醫療院所，有效紓解醫療負擔，使病人可以「安心住院、放心出院」。

張善政說，許多護理人員身兼母職，在家庭與職場間無私奉獻，扮演家庭與醫療體系中不可或缺的雙重角色。我國護理體系長期面臨人力短缺問題，為推動友善護理職場政策，市府積極與衛生局及相關單位討論規畫，落實改善工作環境、穩定護理人力，讓愛與專業並行的照護精神持續發光。

衛生局與護理師公會聯合辦理桃園市優良暨資深護理人員表揚活動，共有197位優良護理人員，包括臨床組135名、社區組47名、研究組5名及長期照顧組10名；同時頒發公會深耕服務資深護理人員獎項，感謝護理人員堅守崗位與貢獻付出。