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桃鐵地下化挖到遺址恐誤通車 桃園文化局：未收到計畫

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
台鐵桃園舊火車站不只挖出清代和日治時期軌道遺構，還挖到4千年前的訊埔塘文化遺址，鐵道局2月發包挖掘調查，但擔心調查與文資審議影響工程進行，耽誤2033年通車。本報資料照片
台鐵桃園舊火車站不只挖出清代和日治時期軌道遺構，還挖到4千年前的訊埔塘文化遺址，鐵道局2月發包挖掘調查，但擔心調查與文資審議影響工程進行，耽誤2033年通車。本報資料照片

台鐵桃園新站去年7月動工，近日挖出先人生活遺址與軌道遺構，正調查地底文物數量及規模，雖預計明年7月完成，但文資審議尚在進行，鐵道局憂審議不順利會耽誤2033年通車；桃園市文化局表示，待鐵道局提出文資活化與保存計畫，將以最快速度辦理。

鐵道局指出，桃園新站與桃園捷運綠線G07站共構，由於2塊基地緊鄰，在G07站挖掘地下層發現日治時期軌道遺構、清代軌道遺構和4千多年前訊埔塘文化遺址時，已預料新站基地可能也有同樣文物，試掘21處後也確定推論，初估埋有遺址遺構範圍約7500平方公尺。

鐵道局表示，「桃園舊火車站鐵道遺構考古遺址發掘計畫」今年2月送桃園市文化局備查，文資調查團隊也已進場，將視挖掘成果再提活化與保存計畫，盼後續文資審議順利，否則恐影響2033年完工通車期程。

搶救清代鐵道遺址群成員林岳德對鐵道局做法不以為然，強調遺址遺構最好的保存方式就是原地保留。他表示，鐵道局早在鐵路地下化規畫時就知此處有遺址遺構，卻不願變更設計，造成今天文資與城市發展衝突。桃園發現遺址是好事，能讓大家從文化角度認識桃園，但鐵道局與台鐵規畫的軌道藍圖，不見任何保存文物的設計，令人遺憾。

桃園市文化局表示，依據文化資產保存法規定，政府機關策定重大營建工程計畫時，不得妨礙考古遺址保存及維護。鐵道局已送挖掘計畫備查，但未提文資活化保存計畫，因此文資審議程序尚無法進行，若鐵道局送件，文化局將以最快速度審查、會勘和召開審議會，也會站在協助角度，力促建設與文資保存雙贏局面。

桃園 遺址 鐵道

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