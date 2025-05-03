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桃園四維兒童公園告示刮出一道深疤 滑梯超陡惹民怨

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
桃園市楊梅區四維旗艦兒童公園，今年3月中啟用，近日有民眾發文表示，被公告的束帶割傷手掌有長約3公分傷口，希望相關單位盡速改善。圖／翻攝自臉書我是楊梅人
桃園市楊梅區四維旗艦兒童公園，今年3月中啟用，近日有民眾發文表示，被公告的束帶割傷手掌有長約3公分傷口，希望相關單位盡速改善。圖／翻攝自臉書我是楊梅人

桃園市楊梅區四維旗艦兒童公園，今年3月中啟用，不過短短1個半月，民眾反映溜滑梯陡又快，下面鋪石子容易受傷，且公園內多數設施為13歲以上遊戲區，未有適合國小生設施，近日更有民眾發文表示，被公告的束帶割傷手掌有長約3公分傷口，希望相關單位盡速改善。

工務局回應，接獲通報當日已立即請區公所派員到場處理，並於事發2個小時內，把現有6面牌面都更換為軟繩固定，後續不會有類似情形發生，同時加強巡查，後續將協助民眾申請公共意外責任保險，以保障其權益，並持續檢視公園設施安全，避免類似事件再次發生。

斥資約8000萬元的楊梅四維旗艦公園，位於四維二路及永美路445巷旁，占地約3.1公頃，全區採分齡分區規畫。

不過有民眾發文表示，近日他去公園用手去抓欄杆的時候被告示牌所用的束帶刮傷，看起來是束帶剪裁的時候並沒有修剪適當，手掌上有道長長的疤痕。民眾憂目小朋友去遊玩如果傷到臉就不妙了。

也有其他民眾抱怨溜滑梯每個都很陡，大人滑都覺得很危險，下方還是碎石地，小孩滑下去直接衝到碎石區，沒站好直接撲上去；每個設施都標示13歲以上，那7歲到12歲要去哪裡玩？6歲以下可以去親子館，13歲以上請問國中了還會去玩那個嗎？難得引頸期盼的旗艦公園都是不太能玩的設施。

工務局表示，四維兒童公園營造全年齡的遊戲天堂，親子可以一同使溜滑梯等，4米溜滑梯目前市府已規畫相關優化工程而暫停使用；另碎石部分皆為圓滑石字，且符合ISO 4980認證，親子也能突破傳統砂石改為碎石遊憩，刺激孩童五感，公園設施周邊都有設置洗手檯都能洗手，碎石相較以往塑膠地墊等，較安全也無異味。

桃園市楊梅區四維旗艦兒童公園，今年3月中啟用，不過短短1個半月，民眾反映溜滑梯陡又快，下面鋪石子容易受傷，且公園內多數設施為13歲以上遊戲區，未有適合國小生設施。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區四維旗艦兒童公園，今年3月中啟用，不過短短1個半月，民眾反映溜滑梯陡又快，下面鋪石子容易受傷，且公園內多數設施為13歲以上遊戲區，未有適合國小生設施。記者翁唯真／攝影
桃園市楊梅區四維旗艦兒童公園，今年3月中啟用，近日有民眾發文表示，被公告的束帶割傷手掌有長約3公分傷口，希望相關單位盡速改善。圖／翻攝自臉書我是楊梅人
桃園市楊梅區四維旗艦兒童公園，今年3月中啟用，近日有民眾發文表示，被公告的束帶割傷手掌有長約3公分傷口，希望相關單位盡速改善。圖／翻攝自臉書我是楊梅人

朋友 溜滑梯 親子

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