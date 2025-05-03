台鐵桃園新站挖出遺址 鐵道局憂文資審議影響工程進度

台鐵桃園新站去年7月動工，近日挖出清代與日治時期鐵道遺構，面臨文資審議問題。交通部鐵道局已將挖掘計畫送桃園市文化局備查，待成果出爐再辦理活化與保存工作，但擔心挖掘及審議繁瑣影響工程進度。文化局表示，按文資法規定，政府重大營建工程不得妨礙考古遺址保存及維護，若挖到遺址，須停工並通報主管機關。

台鐵桃園新站與桃園捷運綠線A7站共構，2020年試掘時，就確定此區域有遺址遺構，經鑽探確認，台鐵新站範圍除了軌道遺構，還有訊塘埔文化遺址，面積約7500 平方公尺；2022年，立法院交通委員會邀時任交通部長王國材下鄉視察，鐵道局就曾提此問題，桃園市捷運工程局長劉慶豐也分享A7站處理遺址經驗，強調溝通與文資保存工作很重要。

鐵道局表示，挖掘工作已於2月開始，原本的工期就有涵括遺址遺構處理時間，仍預計2033年完工通車。會擔心文資審議過程不順利，但影響後續工程進行，會否影響還要挖掘情況與審議情形。