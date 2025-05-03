桃園廢棄物暫存場不足 民代憂濫倒變多

營建、裝修廢棄物全台流竄，桃園已發現多起違法亂倒事件；桃園市府4月底廢止「裝修廢棄物簡易分類貯存場管理暫行要點」後，議員憂心僅少數業者過關，合法「棧場（貯存場）」不足，廢棄物流竄會更嚴重。

桃園多名議員關切營建及裝修廢棄物流向，因營建、設計等公會反映，多家小型裝修廢物棄暫存場未能合法化，廢棄物無處可去化。

議員吳進昌、徐其萬說，過去沿海戰備道和防風林地常被偷倒廢棄物，現在棧場的管理要點到期，合法的家數少，擔心偷倒又變猖獗。議員舒翠玲、朱珍瑤說，農業局曾說農地不能堆放，暫行要點卻容許農地堆置，這不是矛盾嗎？

議員許家睿說，新北、台北也曾因棧場處理量不足，裝潢等廢棄物處理價格漲1倍以上，導致跨區偷倒亂象，市府應加強輔導業者，鼓勵在建築工地就做好分類。

桃園市農業局表示，當初依照原環保署的建議訂定要點，輔導業者合法，現在期限已到，業者無法合法化，當然不能在農地堆置。

桃園市環保局說明，暫存場的落日期限原為2023年12月，展延至今年4月底，業者有長達2年9個月緩衝期；目前廢棄物清除機構附設貯存場原有3家，1家已取得營業許可，2家仍在輔導中。

另外，申請廢棄物營建物混合物處理機構原有6家，2家已取得同意設置文件；1家向建管單位申請共同清除處理機構，已取得設立許可，其他在農地上的棧場都不同意設置。

環保局長顏己喨表示，預估到年底，合法的處理場年處理量超過百萬噸，足以處理桃園的建築裝修廢棄物；環保局將與公會溝通，希望在工地能先分類再處理。