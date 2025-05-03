去年才啟用…竹北新球場遭塗鴉 公所報警追究

新竹縣竹北市博愛南路星際風雨球場近日遭到不明人士破壞，地面多處恣意塗繪痕跡，影響民眾使用安全，市公所昨公告於5日閉場修繕，另報警追究刑民責任；公所強調，球場是公共財，對於任何破壞行為，絕不寬貸。

「這不是街頭藝術，而是破壞行為！」竹北市公所主秘陳家緯指出，星際風雨球場去年7月啟用以來，深受各地球友喜愛，也成為竹北熱門運動地標，但近日有人在球場地面恣意塗鴉。公所尊重街頭藝術，但藝術不該以破壞公共設施為代價，恣意塗鴉，不但違背藝術本應發揚善美、與社會對話的本質，更是違法。

民政課長陳秀菊表示，公所為了修復，預計5日封閉球場，視復原進度重新開放。另外，公所已經報警，除提告刑事毀損罪，也會提民事損害賠償，要求塗鴉者支付復原費用及相關損失。

另外，竹北市公所也正研議規畫街頭藝術專區，讓藝術創作有其適切舞台，借鏡德國柏林、美國紐約等城市經驗，推動在地美學，期盼街頭藝術家以創意成為城市風景的一部分。