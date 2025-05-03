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桃園3垃圾掩埋場明年退場 民代促加速去化

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園報導
桃園現有楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障3座垃圾掩埋場，預計明年底退場。圖為楊梅員本垃圾掩埋場。圖／聯合報系資料照片
桃園現有楊梅員本、龍潭店子湖、觀音保障3座垃圾掩埋場，預計明年底退場。圖為楊梅員本垃圾掩埋場。圖／聯合報系資料照片

桃園現有3座垃圾掩埋場，雖日前經環境部長彭啓明會勘後預計明年底退場，但民代發現汙染周邊環境情況持續發生，甚至疑有新收垃圾；環保局表示，掩埋場去化垃圾工作易讓民眾產生新收錯覺，實際上垃圾正在減少，環境維護將以覆土暫時處理。

露天垃圾掩埋場因日曬雨淋，易孳生蚊蠅及飄散惡臭，環境部長彭啓明今年3月到桃園會勘掩埋場垃圾堆置情況後，宣布「明年底台灣沒有垃圾露天裸露掩埋場」，楊梅員本、觀音保障和龍潭店子湖3座掩埋場都將退場，但民代不滿垃圾去化速度慢，環境汙染持續發生；桃園市環保局昨赴桃園市議會工作報告，不分黨派議員皆關心掩埋場問題。

國民黨議員吳進昌表示，觀音上周日才辦淨灘，隔天保障掩埋場的垃圾就滿地飛，同黨議員徐玉樹也質疑店子湖掩埋場的垃圾從山腰堆到山頂，疑有新收情形；議員周玉琴則認為市府應加強去化，效果會比花大錢覆土有用。

民進黨議員鄭淑方關心彭啓明會勘承諾掩埋場「退場」何時能兌現；同黨議員王珮毓則指桃園有2座焚化爐，每天能處理1960噸垃圾，應加速掩埋場去化工作；無黨籍議員李家興也說，地方很期待掩埋場全部退場，希望市府努力。

環保局長顏己喨表示，桃園3座掩埋場已無新收垃圾，民眾看到店子湖掩埋場有垃圾裸露情況，其實是去化工作造成的錯覺。去化工作會把原本覆土掩埋的垃圾挖出來載到焚化爐燒，開挖會讓裸露的垃圾看起來像新收，實際上店子湖每天約有100噸舊垃圾被運走，未來楊梅員本和觀音保障也會採同樣做法。如暫時無法去化，會加強覆土保護環境。

垃圾山 彭啟明 桃園 焚化爐 環境部 議員

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