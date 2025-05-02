頭髮一年可以長多長？ 苗栗大千護理人員愛心捐髮慶護理師節

苗栗市大千綜合醫院今年創院40年，院方配合慶祝5月國際護師節，今天安排護理人員捐髮、捐血及二手義賣等公益活動，盼以「愛與感謝」為主題，且以實際行動將愛傳遞下去。

大千醫院表示，今天除了表揚優秀護理人員、也號召護理人員捐髮、辦二手義賣，並與新竹捐血中心、苗栗縣生命線協會合作辦理捐血，捐血的人潮相當踴躍。

大千院長徐千剛表示，今年是大千成立第40年，希望將「愛」的關懷傳達給大家，先前捐血活動宣傳一出，報名人數很快就破百，大家熱情響應讓人感動。

今天舉辦的護師節慶及「挽袖捐血、千愛傳遞」捐血，活動內容包括表揚優秀護理人員、捐髮、二手義賣，並與新竹捐血中心、苗栗縣生命線協會合辦捐血活動，獲得大千醫療體系員工及苗栗鄉親的熱情支持，捐血人潮相當踴躍。

徐千剛表示，今年是大千成立的第40年，因此希望將「愛」的關懷傳達給大家。當捐血活動宣傳一出來，報名參加的人數很快就破百，大家的熱情響應讓人感動；同時，也非常感謝新竹捐血中心主任王雲龍帶領的專業團隊，讓捐血活動能順利進行。

大千護理人員2016年在護理部主任解旻容號召下開始捐髮，今天已是第三度捐髮，大千醫療體系人員、護理學校人員今天捐髮共募集9束頭髮，其中年紀最小的8歲小女生是大千員工的女兒；護理部還募集愛心二手物資，或親手製作手工餅乾義賣，捐出的頭髮與義賣所得將全數捐贈給癌症希望基金會，幫助病人獲得更多支持。

院方表示，在全台護理人員大出走的浪潮下，院內護理人員仍秉持專業，在第一線堅守崗位，齊心為醫療護理照護付出，貢獻良多，也深獲民眾肯定。

院方指出，受表揚的40名優秀護理人員，每個人都有令人敬佩與感動的工作態度和事蹟，在加護病房的專科護理師吳安福擅長處理急重症個案，無論低溫治療、葉克膜、24小時連續透析及血漿置換術等高階支持技術都難不倒他，遇到任何危急狀況，他總是第一時間挺身而出，多次成功協助病人脫離危險。

在大順醫院急診室服務的護理師吳怡玲，日前上班途中遇到車禍OHCA的傷者，她馬上幫忙CPR急救並主動協助消防隊救護人員進行相關處理措施，當天天氣雖炎熱，但她卻以專業精神幫助傷者獲得良好救護。