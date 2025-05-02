桃信合社景福宮贈禮部桃慶護師節 院方曝護師離職高原因

5月12日國際護師節，桃園信用合作社理事主席、土地公文化教育基金會董事的蘇家明及大廟景福宮，今天前往衛福部桃園醫院贈禮品，肯定護理人員在工作崗位上的表現與付出，一行人並向護理團隊致上敬意。

蘇家明表示，自己曾任職升格前的桃園縣轄桃園市長、市議員等多項公職，從政超過30年，深知護理人員在第一線的艱辛，特別是他也有家人在醫院服務，更能感同身受。護理人員長年在高壓環境下工作，承擔大量照護責任，往往是默默付出的無名英雄。趁著護師節前夕，希望透過贈送醫療清潔用品，傳遞社會的感謝與支持。

衛福部桃園醫院護理部主任陳素里對蘇家明等人熱心支持表達感謝，認為這不僅是實質的物資捐贈，更是對護理工作的肯定與鼓舞。她坦言，護理工作充滿挑戰，日夜輪班與高強度的照護需求，讓護理師面臨身心壓力，因此是離職率偏高的行業。

陳素里說，除了社會給予的鼓勵與溫暖，護理人員也在院積極打造友善職場環境，從薪資福利到心理支持全面規畫，就是希望留住這群專業又溫暖的力量。