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桃信合社景福宮贈禮部桃慶護師節 院方曝護師離職高原因

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園信合社、景福宮拜訪部桃祝賀國際護師節。圖／衛福部桃園醫院提供
桃園信合社、景福宮拜訪部桃祝賀國際護師節。圖／衛福部桃園醫院提供

5月12日國際護師節，桃園信用合作社理事主席、土地公文化教育基金會董事的蘇家明及大廟景福宮，今天前往衛福部桃園醫院贈禮品，肯定護理人員在工作崗位上的表現與付出，一行人並向護理團隊致上敬意。

蘇家明表示，自己曾任職升格前的桃園縣轄桃園市長、市議員等多項公職，從政超過30年，深知護理人員在第一線的艱辛，特別是他也有家人在醫院服務，更能感同身受。護理人員長年在高壓環境下工作，承擔大量照護責任，往往是默默付出的無名英雄。趁著護師節前夕，希望透過贈送醫療清潔用品，傳遞社會的感謝與支持。

衛福部桃園醫院護理部主任陳素里對蘇家明等人熱心支持表達感謝，認為這不僅是實質的物資捐贈，更是對護理工作的肯定與鼓舞。她坦言，護理工作充滿挑戰，日夜輪班與高強度的照護需求，讓護理師面臨身心壓力，因此是離職率偏高的行業。

陳素里說，除了社會給予的鼓勵與溫暖，護理人員也在院積極打造友善職場環境，從薪資福利到心理支持全面規畫，就是希望留住這群專業又溫暖的力量。

桃園醫院院長楊南屏指出，醫院持續提升護理人員的工作條件，推動合理人力配置，提供進修與升遷機會，讓護理師看見職涯未來，同時感受到醫院的重視與關懷。他強調，護理師是醫療團隊不可缺的中堅，提升他們的工作滿意度與幸福感，不僅有助於個人身心健康，也能間接提升整體醫療品質，創造醫院、護理人員與病患三方共贏的局面。

桃園信合社主席蘇家明（左）到部桃贈禮祝賀國際護師傅節，並與院長楊南屏（中）、護理部主任陳素里（右）。圖／衛福部桃園醫院提供
桃園信合社主席蘇家明（左）到部桃贈禮祝賀國際護師傅節，並與院長楊南屏（中）、護理部主任陳素里（右）。圖／衛福部桃園醫院提供

工作滿意度 護理師

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