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竹市府大廳啟用智能販賣機 提供零食與在地商品選購

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹市代理市長邱臣遠表示，市府1樓大廳服務中心新設的「皮卡智能販賣機」，提供飲料、泡麵、在地蛋糕卷等餐點選購。圖／新竹市政府提供
新竹市代理市長邱臣遠表示，市府1樓大廳服務中心新設的「皮卡智能販賣機」，提供飲料、泡麵、在地蛋糕卷等餐點選購。圖／新竹市政府提供

為打造優質洽公環境，新竹市政府今起在1樓服務中心啟用「皮卡智能販賣機」，提供飲料、泡麵、在地蛋糕卷等餐點選購，為國定古蹟增添新意。市府也規畫與在地農會、店家合作，提供展示銷售平台，讓洽公和旅遊的民眾了解在地特色商品。

新竹市代理市長邱臣遠指出，新竹市擁有三百年的文化歷史，市府所在的新竹州廳建於1926年（昭和元年），是一棟二層樓磚造建築，具有和洋混合風格，莊嚴宏偉。

邱臣遠說，由於市府是國定古蹟，缺乏郵局、商店、小吃部功能，這次新設置的「皮卡智能販賣機」不僅補充了這些功能，更提升市府員工的幸福感，讓同仁在府內即可購買飲料零食。

邱臣遠表示，市府1樓大廳服務中心新設的「皮卡智能販賣機」，是推動友善服務與貼心設施的實踐，透過吸睛、智慧化的機台，成為24小時展示的重點窗口。市府將持續蒐集民眾使用回饋，根據需求調整商品與服務。未來，市府將帶來更多新竹市好產品，邀請市民來與「皮卡智能販賣機」拍照打卡，體驗創新與便利。

新竹市行政處表示，市府1樓服務中心是對外服務的第一線，提供多項便民措施，如志工服務、意見反映、採購案標單收件、洽公部門指引等，這次新增「皮卡智能販賣機」，將全天候開放，提供多元商品服務。智能販賣機擁有觸控大銀幕，操作簡單，支援多種支付方式，歡迎民眾多加利用。

為打造優質洽公環境，新竹市政府今起在1樓服務中心啟用「皮卡智能販賣機」，提供飲料、泡麵、在地蛋糕卷等餐點選購。圖／新竹市政府提供
為打造優質洽公環境，新竹市政府今起在1樓服務中心啟用「皮卡智能販賣機」，提供飲料、泡麵、在地蛋糕卷等餐點選購。圖／新竹市政府提供

國定古蹟 新竹 販賣機

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