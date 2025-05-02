電動車近年成長翻倍 竹市府今啟用8處公有停車場充電樁

新竹市電動汽車持有數快速成長，2023年起已從1496輛，翻倍成長至今年3071輛。為滿足充電需求，新竹市政府今天正式啟用8處公有停車場，共73槍電動小客車快、慢充電樁，打造低碳的交通環境、滿足充電需求。

新竹市代理市長邱臣遠指出，過去竹市僅有26處公有停車場設有充電樁，明顯供不應求，市長高虹安上任後爭取交通部「公共充電樁補助計畫」補助，目標於今年底前，完成超過268槍充電樁建置。

邱臣遠說，全台首座「公有電動大客車充電樁」已於去年正式啟用，今天則正式啟用園道五地下停車場、新莊車站前停車場、慈雲路停車場、頂竹圍地下停車場、新科國中地下停車場、科學園路212巷停車場、武陵路73巷停車場、香山轉運站停車場等8處公有停車場，共計73槍快慢充電樁。

邱臣遠說明，快充在電力線路設計與申請過程中較為複雜，市府排除萬難，規畫超過100槍快充設施，預計今年底前完成快、慢充共268槍。同時市府也與台電新竹營業處合作，確保電力供應安全穩定，提供全台密度最高且優質的公有快充站點。

新竹市交通處表示，目前竹市的公有停車場已委由遠傳電信股份有限公司進行建置與營運，為確保長期營運品質及充電服務穩定性，市府落實使用者付費原則，避免民眾長時間充電，影響其他使用者權益，充電收費方式參考各縣市行情，慢充（7KW）每度8元、快充（30KW）每度12元、超級快充（120KW/180KW）每度14元。

以國內去年銷量最好的電動車Model 3為例，180kW的功率就足夠讓車主在20分鐘內完全充飽電量，滿足需緊急、快速充電民眾的需求，市民亦可透過第三方支付或信用卡完成付款，操作簡便。