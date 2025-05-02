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桃園消防辦闖關體驗 因應母親節增加手作互動慶賀
為迎接母親節的到來，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊，今邀請大溪親子館的小朋友及家長們一同至分隊參訪，透過闖關活動，讓小朋友化身為勇敢的小小消防員，了解以寓教於樂的方式讓防災觀念向下扎根，並且一同歡慶母親節，為媽媽們獻上特別的祝福。
圳頂分隊設計了許多深受小朋友喜愛的關卡，透過關卡讓小朋友化身為勇敢的小小消防員，在射水體驗中，模擬發生火警的情況，讓小朋友們體驗消防人員在火災發生時如何滅火；而在小小消防車的關卡中，讓小朋友們駕駛消防玩具車，在消防人員的協助下，讓小朋友體會救災出勤的感覺，透過關卡讓小朋友們深刻體會到消防工作的辛勞與使命。
此外活動中還有親子互動手作時間，讓孩子們親手製作象徵母愛的康乃馨，獻給辛苦的媽媽，在成為小小消防員的同時，也不忘對媽媽表達感謝。
唯一的女大隊長第四大隊長陳莉婷表示，本次活動除讓小朋友體消防工作外，關卡中還穿插許多有獎徵答的環節，讓小朋友們能夠在玩樂中也學習到許多救人及自保的防災知識；適逢母親節的到來，身為女性他也理解，在工作跟家庭間平衡的辛苦，這次特別設計手作活動，讓親子間能夠一起手做康乃馨，讓家長們在忙碌的生活中也能夠透過本次活動來增進親子之間的互動，也讓小朋友在這難得的機會，向家長表達平日裡難以開口的感謝。
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