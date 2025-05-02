桃園消防辦闖關體驗 因應母親節增加手作互動慶賀

為迎接母親節的到來，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊，今邀請大溪親子館的小朋友及家長們一同至分隊參訪，透過闖關活動，讓小朋友化身為勇敢的小小消防員，了解以寓教於樂的方式讓防災觀念向下扎根，並且一同歡慶母親節，為媽媽們獻上特別的祝福。

圳頂分隊設計了許多深受小朋友喜愛的關卡，透過關卡讓小朋友化身為勇敢的小小消防員，在射水體驗中，模擬發生火警的情況，讓小朋友們體驗消防人員在火災發生時如何滅火；而在小小消防車的關卡中，讓小朋友們駕駛消防玩具車，在消防人員的協助下，讓小朋友體會救災出勤的感覺，透過關卡讓小朋友們深刻體會到消防工作的辛勞與使命。

此外活動中還有親子互動手作時間，讓孩子們親手製作象徵母愛的康乃馨，獻給辛苦的媽媽，在成為小小消防員的同時，也不忘對媽媽表達感謝。