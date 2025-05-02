快訊

應美國要求新台幣急升？學者吐驚人答案 嘆出口商恐被迫出走

擁2259個少年性影像…黃子佼親自出庭調解 和解人數累計10人

感人畫面！母抱3歲癲癇愛女跪路旁 白沙屯媽祖鑾轎停下腳步

桃園市規劃僑生參與公車駕駛招募培訓機制

中央社／ 桃園2日電

勞動部預告開放僑外生任客運駕駛。桃園市交通局今天說，規劃相關招募與培訓，鎖定已有駕照滿2年、可取得華語文能力檢定資格的大四僑生，待法規通過後啟動招募。

桃園市政府交通局今天發佈新聞稿表示，勞動部預告修正「外國人從事就業服務法」，預計開放取得大專院校副學士以上學位之外國留學生、僑生與其他華裔學生從事公路及市區客運駕駛及安全管理工作，市府響應政策，正規劃僑生參與公車駕駛招募與培訓機制，將在法規正式通過後啟動招募計畫。

交通局表示，根據統計，桃園市大專院校僑外生人數截至今年2月底已達1萬1695人，其中有3302名僑生、大四僑生佔693人，約21%；將優先鎖定已持有小客車駕照滿2年、畢業前可取得華語文能力檢定「基礎級」資格的大四僑生為招募對象，經客運業者面試錄取後，隨即參與目前正在推動之「大客車駕駛受訓即就業培訓」計畫。

交通局長張新福指出，全國面臨駕駛人力不足的挑戰，修法內容對僑外生擔任大客車駕駛之薪資設定不得低於新台幣5萬元，具備高度吸引力；將跨機關設計職前短期補習專班，並提供受訓生活津貼，讓僑生一旦考取職業大客車駕照，即可無縫投入公車營運行列，另將要求市區客運業者進一步加保超額保險，提高駕駛人的必要保障。

交通局也說，將透過跨局處協力且展開宣傳與媒合，啟動招募僑生參與公車駕駛培訓計畫，歡迎目前已經取得副學士及小客車駕照2年之僑生，以及一般民眾、原住民、新住民等身分者踴躍報名，意者請於平日上午9至傍晚5時洽專線0800-292-088諮詢。

公車 桃園 駕照

延伸閱讀

桃園建築裝修廢棄物暫行要點到期 合法貯存場不足惹議

中央開放僑生投入客運業 桃園今開放預約報名受訓

桃園市學校網站無障礙僅1校達標？民代批改善進度牛步

桃園市8月新學年數萬國中男生也可以打公費HPV疫苗

相關新聞

竹市府大廳啟用智能販賣機 提供零食與在地商品選購

為打造優質洽公環境，新竹市政府今起在1樓服務中心啟用「皮卡智能販賣機」，提供飲料、泡麵、在地蛋糕卷等餐點選購，為國定古蹟...

電動車近年成長翻倍 竹市府今啟用8處公有停車場充電樁

新竹市電動汽車持有數快速成長，2023年起已從1496輛，翻倍成長至今年3071輛。為滿足充電需求，新竹市政府今天正式啟...

桃園消防辦闖關體驗 因應母親節增加手作互動慶賀

為迎接母親節的到來，桃園市消防局第四大隊圳頂分隊，今邀請大溪親子館的小朋友及家長們一同至分隊參訪，透過闖關活動，讓小朋友化身為勇敢的小小消防員，了解以寓教於樂的方式讓防災觀念向下扎根，並且一同歡慶母親節，為媽媽們獻上特別的祝福。

桃議員批3掩埋場舊垃圾去化速度慢 環保局：加速清運

桃園市議會今天安排環保局工作報告，議員們不滿現有3座垃圾掩場去化速度慢，仍有堆置大量舊垃圾影響環境和居住、生活品質。局長...

苗縣後龍、竹南、頭份地區7日9點起停水 2748戶受影響

台灣自來水公司第三區管理處因應北區工程處辦理「竹科四期-竹南基地送水管（造橋段）工程」，預計7日上午9點至8日早上7點止...

桃園建築裝修廢棄物暫行要點到期 合法貯存場不足惹議

桃園市議員王珮毓、黃崇真、許家睿、徐景文今天在議會質詢指出，營建、設計等多個商業公會反映，市府原訂有裝修廢棄物簡易分類貯...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。