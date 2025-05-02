桃園市規劃僑生參與公車駕駛招募培訓機制

勞動部預告開放僑外生任客運駕駛。桃園市交通局今天說，規劃相關招募與培訓，鎖定已有駕照滿2年、可取得華語文能力檢定資格的大四僑生，待法規通過後啟動招募。

桃園市政府交通局今天發佈新聞稿表示，勞動部預告修正「外國人從事就業服務法」，預計開放取得大專院校副學士以上學位之外國留學生、僑生與其他華裔學生從事公路及市區客運駕駛及安全管理工作，市府響應政策，正規劃僑生參與公車駕駛招募與培訓機制，將在法規正式通過後啟動招募計畫。

交通局表示，根據統計，桃園市大專院校僑外生人數截至今年2月底已達1萬1695人，其中有3302名僑生、大四僑生佔693人，約21%；將優先鎖定已持有小客車駕照滿2年、畢業前可取得華語文能力檢定「基礎級」資格的大四僑生為招募對象，經客運業者面試錄取後，隨即參與目前正在推動之「大客車駕駛受訓即就業培訓」計畫。

交通局長張新福指出，全國面臨駕駛人力不足的挑戰，修法內容對僑外生擔任大客車駕駛之薪資設定不得低於新台幣5萬元，具備高度吸引力；將跨機關設計職前短期補習專班，並提供受訓生活津貼，讓僑生一旦考取職業大客車駕照，即可無縫投入公車營運行列，另將要求市區客運業者進一步加保超額保險，提高駕駛人的必要保障。

交通局也說，將透過跨局處協力且展開宣傳與媒合，啟動招募僑生參與公車駕駛培訓計畫，歡迎目前已經取得副學士及小客車駕照2年之僑生，以及一般民眾、原住民、新住民等身分者踴躍報名，意者請於平日上午9至傍晚5時洽專線0800-292-088諮詢。