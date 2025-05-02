桃議員批3掩埋場舊垃圾去化速度慢 環保局：加速清運

桃園市議會今天安排環保局工作報告，議員們不滿現有3座垃圾掩場去化速度慢，仍有堆置大量舊垃圾影響環境和居住、生活品質。局長顏己喨強調掩埋場已不再進垃圾，環境部長、次長都到過桃園了解問題，允諾協助加速清運原有的垃圾或強化覆土。

桃園現有兩座焚化爐、3座垃圾掩埋場為觀音區保障、龍潭店子湖和楊梅掩埋場。議員吳進昌指出，環保局周日才在觀音辦淨灘活動，隔天周一保障掩埋場的垃圾就滿地飛，海邊風大，舊的垃圾堆置因為覆土厚土不夠，擋不住強風才會垃圾滿天飛。

議員鄭淑芳、周玉琴、李家興質詢，環境部長3月底到楊梅掩埋場會勘，允諾桃園明年底3座掩場場全部「退場」，地方上很期待。周玉琴並認為，市府現在花大錢用覆土的方式處理長期堆放的垃圾，清潔隊員還要很辛苦做覆土的工作，不如把這些錢直接花在清運，送往焚化爐。

議員徐玉樹表示，龍潭店子湖垃圾掩埋場的垃圾，已經從山腰堆到山頂，市府才說要送到生質能中心（焚化爐），言猶在耳，但是為什麼高度卻不斷增加？現在真的太髒亂。議員王珮毓指出，桃園市現有兩座焚化爐，中壢的欣榮每天可以處理1300噸垃圾，觀音的榮鼎660噸，足以處理每天1300噸的垃圾，市府要加速去化3座垃圾掩埋場的舊垃圾。