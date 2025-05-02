苗縣後龍、竹南、頭份地區7日9點起停水 2748戶受影響

台灣自來水公司第三區管理處因應北區工程處辦理「竹科四期-竹南基地送水管（造橋段）工程」，預計7日上午9點至8日早上7點止，針對後龍鎮與竹南鎮、頭份市部分地區停水22小時，預估將有2748戶受影響，請用戶注意先儲水。

台灣自來水公司第三區管理處指出，原本只公布後龍鎮地區停水訊息，但評估工程範圍影響，竹南鎮、頭份市部分地區也受影響，預估將有2748戶暫時停供用水。

至於停水區域，包括後龍鎮中山路、中心路、中興路、中華路、厝勝路、建興路、新東路、新港一路、新港七路、新港三路、新港六路、明山路、東西四路、校椅一路、校椅三路、校椅二路、榔九街、榔八街、民族路、永興路、縱貫公路、西部濱海快速公路、豐富八街、頂東路、頂椅九街、高鐵六路、龍山路、龍文路。

竹南鎮停水區域包含公館里/公館仔；頭份市停水區域則為尖山里/平安街、米粉街、福德街、中華路1號至200號。