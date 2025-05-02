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桃園建築裝修廢棄物暫行要點到期 合法貯存場不足惹議

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
議員許家睿（右）與副市長蘇俊賓等人討論裝修廢棄物管理問題。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員許家睿（右）與副市長蘇俊賓等人討論裝修廢棄物管理問題。圖／桃園市議會質詢即時畫面

桃園市議員王珮毓、黃崇真、許家睿、徐景文今天在議會質詢指出，營建、設計等多個商業公會反映，市府原訂有裝修廢棄物簡易分類貯管理暫行要點，今年4月底要點廢除後，多家小型裝修廢物棄暫存場因未能完成合法化，面臨違法營業，勢必不能再收建築廢棄物，衍生部分上游營建、裝修業建築廢棄物往哪裡去的困擾。

許家睿強調，新北、台北過去也發生類似問題，建築廢棄物跨區偷倒，收置廢棄物價格暴漲1倍多。桃園市要加以防範，市府必須主動開協調會，不能只廢管理要點以後，就任由這些廢棄物亂竄，甚至助長違法偷倒，要能持續輔導業者，開會說明如何合法化和市府能提供的協助，同時鼓勵工地現場就做好分類。

桃園市議會今天安排市府環保局工作報告，局長顏己喨、海資處長呂明錡答詢表示，廢除的要點為「桃園市裝潢修繕廢棄物簡易分類貯存場輔導管理暫行要點」，是依據內政部的政策辦理，4月30日廢棄除，在此之前已經有2年9個月的宣導、輔導緩衝期，提醒業者必須配合落日條款申請合法的廢理場。

環保局說明，建築裝修廢棄物處理場分為3種，目前合法家數包括清除機構附設貯存場1家、處理機構2家、共同清除處理機構（建管處核發）1家，另外還有其他業者申請審查中；顏己喨表示預估到年底合法的處理場年處理量能超過百萬噸，足以處理桃園市的建築裝修廢棄物。

環保局表示，針對營建剩餘土石方資源處理，相關公會希望開會溝通，環保局願意藉由交流會議，和各界溝通以解決相關疑慮，也希望未來在源頭也就是工區、工地的建築廢棄物能，先做好分類落實中央的政策。

議員王珮毓要求市府正視裝修等公會反映廢棄物處理存放問題。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員王珮毓要求市府正視裝修等公會反映廢棄物處理存放問題。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員黃崇真強調市政府不能廢除管理要點以後，就不管廢棄物還有小型處理場的問題。圖／桃園市議會質詢即時畫面
議員黃崇真強調市政府不能廢除管理要點以後，就不管廢棄物還有小型處理場的問題。圖／桃園市議會質詢即時畫面

廢棄物 建築 桃園

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