拆回收竟掉出黃金！芎林清潔隊「樣式保密」等主人現身

新竹縣芎林鄉公所清潔隊員昨天晚間在挑選回收品時，意外發現裡面有一些黃金，讓隊員相當訝異，立刻致電給清潔隊長三仁壽，三仁壽呼籲民眾如有遺失，請洽清潔隊領取，至於黃金相關樣式與重量，清潔隊不能對外說明，如兩周後未有人認領，將依法交給警察公告。

清潔隊員昨晚在挑選回收品時，意外拾獲黃金，當下隊員非常驚訝，認為這可能是民眾遺忘的「私房錢」，藏到連自己都忘了，立刻告知隊長，隊長也緊急在臉書公告，也呼籲民眾如有遺失，盡快到清潔隊領取。截至到今天早上10點30分，尚未有民眾主動領取，不過清潔隊撿到黃金的消息，也在鄉內逐漸傳開。

三仁壽說，這不是第一次撿到黃金，上次剛拾獲時，民眾當下也發現不見了，立刻前來尋找，很順利就找到了。之前清潔隊也曾撿到6萬6千元，是民眾將私房錢藏入電腦箱，當時公告半年都沒有民眾前來領取，最後依規定充公。

不過，讓清潔隊訝異的是，曾有民眾跑到清潔隊告知「手機不見了」，一問才知道，丟垃圾時，不小心也把手機入，在家人的定位下，發現「手機怎麼會不斷走走停停？」後來才想可能丟入垃圾袋，因而緊急跑到清潔隊求助。三仁壽表示，後來立刻將該輛垃圾車開回，倒出垃圾，同時先請另一輛垃圾車繼續上路服務，最後也順利找到。

三仁壽表示，這次撿到黃金一些，相關樣式、物品重量等都不對外透露，避免被冒領。他也呼籲芎林鄉的民眾，如有遺失請洽清潔隊領取，若這兩周都沒有民眾前來認領，將會依照程序交給警察公告半年，若仍未有民眾領取，將依規定充公。