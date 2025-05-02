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朱軒洋、吳卓源主演「搜查瑠公圳」 5月8日桃園特映會免費看

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
搜查瑠公圳於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。圖／桃園市文化局提供
搜查瑠公圳於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。圖／桃園市文化局提供

「由愛情無全順」導演賴俊羽執導，根據瑠公圳命案事件改編的電影「搜查瑠公圳」其故事背景扎根於台灣歷史，影片類型結合推理、動作、歷史、劇情。且是桃園影視補助製作113年度補助優秀作品，於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。

電影改編自台灣歷史真實事件，導演靈感來自於數十年前真實事件「瑠公圳命案」改編。故事背景設定在六零年代台灣的首樁女子分屍案，這樁離奇命案造成台灣社會第一起媒體亂象，也使得國民英雄淪為殺人兇嫌。

透過角色帶領觀眾進入案件與消逝的年代，結合歷史、犯罪、驚悚、推理等元素，打造台灣版的福爾摩斯探案類型電影，開創國片電影全新題材風格，證明台灣也可以打造兼具商業與娛樂元素的歷史電影。

而電影也由桃園協拍中心協助於桃園取景拍攝地點，舉凡大平紅橋、憲光二村、中庄景觀土丘等等，皆為露出桃園豐富人文地景，也蘊含行銷城市意象及推展城市觀光效益。

這次「搜查瑠公圳」特映特別邀請桃園市民觀影，力邀大小粉絲一同進戲院支持台灣第⼀部兼具歷史與娛樂國片，導演賴俊羽將至現場於映前為觀眾分享拍攝歷程，預計於5月3日開放免費票券線上抽活動，期待透過本次影視活動的辦理，帶動更多民眾進入電影院觀影。

抽票辦法請上「中壢光影電影館」臉書粉絲專頁查詢，更多搜查瑠公圳桃園特映會資訊請至「中壢光影電影館」官方臉書粉絲專頁查詢。

搜查瑠公圳於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。圖／桃園市文化局提供
搜查瑠公圳於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。圖／桃園市文化局提供
搜查瑠公圳於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。圖／桃園市文化局提供
搜查瑠公圳於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。圖／桃園市文化局提供
搜查瑠公圳於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。圖／桃園市文化局提供
搜查瑠公圳於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。圖／桃園市文化局提供
搜查瑠公圳於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。圖／桃園市文化局提供
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搜查瑠公圳於5月8日晚間7點30分在中壢星橋國際影城將舉辦特映會，5月3日起免費索票。圖／桃園市文化局提供
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命案 桃園 電影

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