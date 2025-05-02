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白沙屯媽起駕 近33萬人隨行創新高

聯合報／ 記者范榮達胡蓬生吳傑沐／苗栗報導
「粉紅媽祖」再掀熱潮！苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香昨晚起駕，今年「香燈腳」逼近卅三萬人，白沙屯昨晚彷彿不夜城。記者黃仲裕／攝影
「粉紅媽祖」再掀熱潮！苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香昨晚起駕，今年「香燈腳」逼近卅三萬人，白沙屯昨晚彷彿不夜城。記者黃仲裕／攝影

苗栗縣通霄鎮拱天宮白沙屯媽祖進香昨晚起駕，賴清德總統首度以總統身分到場，扶「軟身媽祖」出神龕。賴總統致詞不忘宣傳他成立的全社會防衛韌性委員會，不管天災地變或地緣政治變化，讓國家有更堅強防衛力量。台中市長盧秀燕昨晚十時廿分，也首度出席白沙屯媽進香起駕。

白沙屯媽進香與大甲媽遶境是全台兩大宗教盛事，都吸引大批信徒隨行。白沙屯媽進香近年掀起「粉紅超跑」熱，今年報名隨行的「香燈腳」近卅三萬人，比去年多出近十五萬人。

賴總統昨晚七時四十分先到後龍山邊媽祖宮參拜，八時十分再到拱天宮，進廟門前與沿途信徒擊掌、揮手。賴總統由苗栗縣長鍾東錦、拱天宮主委洪文華陪同上香，隨後扶「大媽」出神龕，總統致贈「拱昭天佑」匾額並揭匾。

賴清德總統昨晚到拱天宮參香，祈求台灣國泰民安，風調雨順。記者黃仲裕／攝影
賴清德總統昨晚到拱天宮參香，祈求台灣國泰民安，風調雨順。記者黃仲裕／攝影

賴總統在山邊媽祖宮表示，政府幫基層民眾減稅、提高基本工資，零到六歲國家養減輕負擔，並推動長照三點○。後在拱天宮致詞說，去年上任後成立健康台灣、氣候變遷對策及全社會防衛韌性三個委員會，台灣常有颱風、地震，不管因應天災地變或地緣政治變化，讓每個人能保護自己幫助別人，讓國家有更堅強防衛力量。

盧秀燕晚間十時廿分抵達，她對首度參與進香起駕表示，大家不要太敏感，這是地方宗教盛事，之前很多人邀請，今年正好時間可配合，加上這幾年國內外不平靜，也對台灣經濟前景不安，決定來參拜祈求國泰民安，讓人民安心，經濟更安心。

昨天中午起，通霄鎮湧入大批信徒，台鐵白沙屯站、高鐵苗栗站滿滿人潮，白沙屯平交道多次列車駛近時，人潮無法快速疏散，鐵路警察加強疏導。

白沙屯地區愈晚人愈多，拱天宮周邊水洩不通，宛如不夜城。各地信徒攜家帶眷，有的帶小孩，有的牽毛小孩來朝聖，各點心站也端出熱食結緣。

白沙屯媽祖進香以路線不定聞名，參與進香信徒事前報名，前年首度破十萬人，去年達十八萬人，今年更逼近卅三萬人，屢創新高。

今年經擲筊，全程十天九夜，但去程卅六小時急行軍，信徒推論白沙屯媽可能會走台六十一線，陸續經過台中海線、彰化等地，預計明天中午前抵達北港朝天宮，五月十一日返回拱天宮。

北港朝天宮 拱天宮 白沙屯媽祖 粉紅超跑 進香

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