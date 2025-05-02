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90分貝砰砰砰！桃園營區密集打靶 民喊受不了

聯合報／ 記者翁唯真／桃園報導
桃園市平鎮區的雙連坡營區近期打靶訓練頻繁，居民抱怨照三餐配槍聲，且分貝可高達90，直呼受不了，憂心「是不是要打仗了」。記者胡經周／攝影
桃園市平鎮區的雙連坡營區近期打靶訓練頻繁，居民抱怨照三餐配槍聲，且分貝可高達90，直呼受不了，憂心「是不是要打仗了」。記者胡經周／攝影

位於桃園平鎮的雙連坡營區，近期打靶訓練頻繁，居民抱怨三餐吃飯配槍聲，噪音高達90分貝，直呼受不了，更憂心「是不是要打仗了」。地方多位民代接獲陳情，希望軍方改善打靶噪音；陸軍司令部回應，將調整打靶時間，並增加隔音設備。

雙連坡營區最近打靶訓練頻頻，周邊居民生活大受影響。陳姓居民表示，住家與營區比鄰，以往不曾如此密集的打靶聲，最近每天照三餐打，槍聲分貝數高達90，大家耳朵都快被震壞了。

議員陳韋曄、謝美英接獲陳情，前往民眾住家查看，「砰砰砰」打靶聲不斷，確實影響民眾生活。

謝美英建議軍方，如果不得不訓練，也需與當地里長充分說明與溝通。

陸軍司令部表示，將適度調整每月打靶頻率，靶場隔音工程正在訪價，結構規畫作業將盡快完成。

噪音 陳韋曄 陸軍

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