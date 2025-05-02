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新豐掩埋場垃圾頻火警 竹縣府拚5年內去化

聯合報／ 記者黃羿馨王駿杰／新竹報導
新竹縣新豐垃圾掩埋場前晚再度發生火警，惡臭濃煙直撲竹北市及桃園新屋區等地，消防局近3小時撲滅火勢。圖／新竹縣消防局提供
新竹縣新豐垃圾掩埋場前晚再度發生火警，惡臭濃煙直撲竹北市及桃園新屋區等地，消防局近3小時撲滅火勢。圖／新竹縣消防局提供

新竹縣新豐垃圾掩埋場前晚再度發生火警，惡臭濃煙直撲竹北市及桃園新屋區等地，消防局近3小時撲滅火勢。據統計，該掩埋場近5年累計85次火警，多為垃圾堆置因沼氣自燃所致，環保局表示，新產生垃圾已直接進焚化爐處理，暫置垃圾預計5年內全面去化。

新竹縣消防局前晚9時7分接獲新豐垃圾掩埋場自燃通報後，派遣人車搶救，現場燃燒面積約300平方公尺，出動2部怪手協助開挖、2條水線射水灌救近3小時撲滅。這是新豐掩埋場今年第3次火警，去年也多達21次。

新竹縣環保局指出，新豐掩埋場去年累積堆置25萬餘公噸垃圾，隨著新竹高效能垃圾焚化爐點火試燒，目前新產生的垃圾已直接進焚化爐處理，目前場內暫置垃圾量24萬餘公噸，5年內去化。

新竹縣環保局也說明，去年獲中央補助針對掩埋場啟動強化自燃防範機制、增派人力與機具、加速篩分作業減少暫置量等防災3計畫，今年再推動設置沼氣管並以再生粒料覆蓋，降低自燃風險。

新竹 環保局

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