桃園免費打帶狀疱疹疫苗 要推預立醫療

桃園市衛生局先前預告今年將補助施打帶狀疱疹疫苗，但多名民代昨在議會關切，認為補助條件之一為完成「預立醫療決定書」對民眾陌生，還得先花3千元評估才能取得，並指補助1千個名額太少，要求增加。衛生局長賈蔚允諾再評估、研議補助幅度。

桃園市衛生局昨赴議會工作報告，多名議員關切疫苗政策，衛生局先宣布，8月起的新學年度，桃園市國中男學生比照女學生接種免費的乳突病毒（HPV）疫苗，並說明補助接種帶狀疱疹疫苗將於下半年開放申請，須符合3要件為年滿50歲，去年打過新冠、流感疫苗，且完成預立醫療決定書。

不過，議員陳韋曄認為，苗栗、花蓮、澎湖、連江縣和嘉義市都補助低收、中低收50歲以上民眾免費打帶狀疱疹疫苗，桃園市應比照辦理，議員張秀菊也希望跟進新北，讓55歲以上原住民族免費接種，議員張碩芳要求孕婦要納入公費疫苗施打對象。

衛生局長賈蔚答詢表示，初步提供1千個公費補助疫苗名額，只要符合3個條件就可以申請，不限低收或中低收者，衛生局目前規畫是補助部分的疫苗費用，但補助的幅度還要再研議。

對此，議員陳雅倫直言「1千個名額太少」，應該擴大，議員謝美英也提到，自費接種帶狀疱疹疫苗2劑要花1.6萬元，負擔不輕，衛生局應該盡快公布補助金額多寡，好讓民眾衡量是否申請？

另，包括議員謝美英、張桂綿、于北辰、周玉琴等人也點出，衛生局訂定補助帶狀疱疹疫苗的3要件中需要完成取得「預立醫療決定書」，並不容易。張桂綿說，不僅民眾陌生，還需要到門診花3千元評估取得決定書，增加負擔，于北辰還說，民眾反映乍看下以為是要預立遺囑，應多宣導。

賈蔚答詢時表示，他個人認為推動免費打帶狀疱疹疫苗，預立醫療決定書是這項工作的核心，也是政府重要的醫療政策，希望讓民眾重視自己的醫療權益和健康，他希望保留，但允諾會再評估。