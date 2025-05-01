館長員工桃園街頭遇襲 張善政說重話：譴責暴力、追究到底

館長陳之漢今透露，旗下健身房桃園中壢館的1名員工日前發放傳單時，突遭1名男子重擊後腦勺，並不斷罵館長在426凱道遊行的發言。桃園市長張善政稍早在臉書強調，譴責暴力，也將依法追究到底。

館長今天發布影片，指稱桃園中壢館1名業務4月27日穿著制服外出，站在路口發放傳單時，突然遭到不明人士從後方重擊後腦勺，且對方一邊攻擊，一邊罵「你老闆（館長）426講什麼東西」等。

館長表示，員工遭到攻擊以後，前往警局報案，不過被員警告知「這個很麻煩，找不到、可能找不到人」，這件事情他今天才知道，目前已請律師協助處理，希望市政府、警政署及在野黨幫幫這位員工。

張善政稍早在臉書發文表示，對於中壢健身房員工遭受暴力攻擊一事，桃園市警察局已協助受害人，並已依法全力偵辦中。

張善政強調，暴力不應是表達不同意見的方式，任何以暴力手段侵害他人安全的行為，都是對社會秩序的挑戰，他們必將依法追究到底。

張善政說，「維護桃園的治安，是我們責無旁貸的使命」，他們的態度非常明確：高度重視，積極查辦，執法的標準只有一個，就是竭盡所能保護所有市民的權益與人身安全。

市府新聞處長羅楚東也表示，張市長非常關心此案，已指示警局積極加強查緝，不得鬆懈。