白沙屯媽起駕！32萬信眾朝聖 高鐵疏運增14％台鐵70％

白沙屯媽祖今天晚11時25分登轎起駕，展開為期10天9夜的徒步進香行程，為讓逾32萬報名信眾順利前往白沙屯，交通部首度與白沙屯拱天宮合作，共同為媽祖進香活動提供疏運。根據交通部統計，截至晚間7時止，高鐵苗栗站已逾8199人次進出、台鐵白沙屯站已逾4萬5000人進出，分別較去年同時間白沙屯進香出發日（登轎）疏運人數增加逾14%及70%。

交通部長陳世凱指派政務次長陳彥伯及政務次長伍勝園，分別前往高鐵苗栗站、客運接駁站及台鐵白沙屯站，視察整體運具聯防疏運運作情況。

交通部統計，今天截至晚間7時，高鐵苗栗站已逾8199人次進出、台鐵白沙屯站已逾4萬5000人進出，分別較去年同時間白沙屯進香出發日（登轎）疏運人數增加逾14%及70%，另公路局公路客運接駁路線已開出63班接駁車，班班客滿，疏運超過2520人前往白沙屯，民眾搭乘踴躍，成效良好。

今年交通部針對白沙屯媽祖徒步進香於5月1日、5月3日、5月11日重要時日的疏運服務，交通部採台鐵為主、公路為輔、高鐵協同的3層運具聯防備援策略，並成立前進指揮所即時因應及協調。

台鐵公司以加開班次及加掛列車方式，提供22萬人次以上運能，高鐵公司也已加開班次因應，公路局則安排高鐵苗栗站往返白沙屯、北港朝天宮往返台鐵嘉義站的巴士接駁車，全力協助疏運工作。

今天下午交通部首先由次長伍勝園至台鐵白沙屯車站，發放疏運平安守予現場民眾，交通部首次設計，結合代表白沙屯媽祖徒步進香戰甲的「勇」字疏運平安守，慰勉現場辛苦工作同仁及參加徒步進香的民眾，為民眾後續行程加油打氣，隨即赴站內前進指所瞭解疏運情形，指示高、台鐵相關場站持續優化現場排隊動線、落實車站月台安全維護及運具聯防機制。

隨後次長陳彥伯也赴高鐵苗栗站視察高鐵旅客到站後使用公路接駁情形，並要求台鐵及高鐵持續透過車站及車上廣播、跑馬燈等，提供進香民眾乘車及轉乘資訊，並請公路局加強現場人員引導，以及視人潮狀況協調客運業者機動加開班次，以有效加速疏運；

次長陳彥伯提醒，5月3（周六）媽祖鑾轎抵達北港後，公路局已規畫北港朝天宮至台鐵嘉義站直達公路客運路線，約每15分鐘1班車，收費為全票新台幣50元（半票25元），盼民眾多加利用。