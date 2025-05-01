快訊

獨／便當店母女遭騙1200萬…警諷「還活著喔」鬧2命 懲處出爐

日職／古林睿煬首局亂流回穩飆155公里火球 火腿棒打前隊友5局扳平

麻衣切斷王泉仁2年後喊復出 親揭9年婚姻玩完原因

白沙屯媽進香公、鐵路聯運 苗栗高鐵站1天疏運逾2000人

聯合報／ 記者范榮達吳傑沐／苗栗即時報導
白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影
白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影

白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，高鐵苗栗站轉乘臨時路線公車隨到隨開，今天一天服務逾2000人，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，民眾也開心合照互動。

台灣宗教盛事苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖進香，今天深夜11點25分登轎出發，交通部配合首次辦理公路、鐵路聯運疏運，新竹監理所在高鐵苗栗站準備30輛臨時路線公車，另有10輛車待命支援，苗栗高鐵站幾乎每個整點分別北上、南下各一班，約400人轉乘到白沙屯。

陳彥伯約下午5點到高鐵苗栗站視察，下車乘客有的遠從高雄搭車來，頭一次參加，還有一家10人從桃園來，陳彥伯發送限量「永保安康車票」疏運平安守，有民眾開心「哇」出聲音，也有人搶著與陳彥伯合照，氣氛相當熱絡。

新竹監理所統計到下午5點有1000多人在高鐵苗栗站轉乘臨時路線公車，晚間會逐漸進入高峰，預計一天會服務2500人左右，陳彥伯肯定準備的車輛充足，民眾隨到隨開，疏運非常順利，希望交通部扮演媽祖的角色，保佑用路人平安，因此發送永保安康車票，可以受到媽祖的保佑跟庇護。

白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影
白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影
白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影
白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，交通部次長陳彥伯視察大為肯定，並發送「永保安康車票」疏運平安守，民眾開心合照。記者范榮達／攝影

白沙屯媽祖 陳彥伯 高鐵

延伸閱讀

白沙屯媽祖進香 台鐵發限量疏運平安御守

媽祖「粉紅超跑」今晚起駕出發 白沙屯午後開始湧現人潮

白沙屯媽今晚起駕 交部製作5千份「勇」字車票限量發送

登革熱病媒蚊北漂雲林白沙屯進香引關切 衛生局：人多要小心

相關新聞

恐怖惡鄰騷擾如「鬼來電」情節 桃園市民崩潰被迫搬家

「『恐怖惡鄰』照三餐打10幾通無聲電話騷擾，如同『鬼來電』電影情節，讓人幾乎崩潰」！桃園市議員黃敬平今天趁議會質詢指出，...

白沙屯媽進香公、鐵路聯運 苗栗高鐵站1天疏運逾2000人

白沙屯媽祖進香報名近33萬人，交通部首次啟動公、鐵路聯運疏運，高鐵苗栗站轉乘臨時路線公車隨到隨開，今天一天服務逾2000...

白沙屯媽祖進香 台鐵發限量疏運平安御守

白沙屯媽祖進香今晚登轎出發，交通部規畫疏運措施，並製作限量「永保安康車票」疏運平安守，今天在國營台灣鐵路公司白沙屯車站設...

邊玩邊運動 桃園推4條鐵馬路線深入探索在地景點

為了讓遊客在運動同時也能深入體驗桃園熱門景點魅力，桃園市體育局整合玉元宮、石母娘娘廟、忠貞文化園區及海螺文化館等地的觀光...

竹縣美術館設計案揭曉 竹間團隊融合竹北記憶奪首獎

新竹縣美術館興建工程舉辦公開競圖，吸引全國頂尖建築團隊參與，經首輪27家投標團隊篩選、第2階段5家入圍團隊的激烈競爭，最...

快衝！星巴克進駐大溪老城區遊客中心 消費滿額送好禮

桃園市大溪老城區假日遊客眾多，但遊客中心閒置多時。市府風景管理處近日與國際品牌星巴克合作，將此處改造翻修成「星巴克大溪公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。