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體驗白沙屯進香領紀念車票 外籍生喊：我喜歡台灣

中央社／ 苗栗縣1日電

白沙屯媽祖進香深夜將登轎啟程，交通部啟動台鐵、高鐵及公路接駁疏運，並與台鐵製作印有「勇」字的永保安康紀念車票，初體驗進香活動的法國交換生排隊領取，並說「我喜歡台灣」。

苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖徒步往雲林北港朝天宮進香活動，將於深夜11時25分登轎後啟程，今年報名人數逼近33萬人，來自全國各地「香燈腳」午後陸續湧入白沙屯地區。

交通部與台鐵製作5000份限量版「永保安康車票」疏運平安守及宣導品，下午由交通部次長伍勝園前往白沙屯車站發送，吸引大批民眾及香燈腳排隊領取。

伍勝園受訪時表示，交通部為陪伴每一位虔誠信徒，首度和台鐵攜手合作，在拱天宮和各單位促成之下，印製限量版的「永保安康車票」，背面印有白沙屯媽祖著名的「勇」字，象徵信仰寄託，也是前進力量，希望為每個人加持勇氣，傳達媽祖的庇佑與祝福，全程平安順利。

一名法國交換學生來台學語文，也在友人陪同下首次體驗台灣獨特的進香文化，當他排隊領取紀念車票時，伍勝園特別向他說明「台灣人情非常棒」，這名外籍學生也笑答「我愛你」並開心說「我愛你」、「我喜歡台灣，謝謝你們」。

交通部 台鐵 白沙屯媽祖

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