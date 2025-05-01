恐怖惡鄰騷擾如「鬼來電」情節 桃園市民崩潰被迫搬家

「『恐怖惡鄰』照三餐打10幾通無聲電話騷擾，如同『鬼來電』電影情節，讓人幾乎崩潰」！桃園市議員黃敬平今天趁議會質詢指出，他接獲一名平鎮地區市民陳情，指稱長期遭疑似精神疾病的恐怖惡鄰騷擾，全家生活陷於崩潰恐懼，找警察也沒用，求助無門。

黃敬平轉述投訴民眾指出，平鎮這位市民碰到「恐怖惡鄰」經驗，最初只是接到無聲電話，之後變本加厲，惡鄰在他吃飯、洗澡或半夜，幾乎照三餐打10幾通無聲電話，如同電影「鬼來電」情節，即便換電話號碼，仍因工商登記資訊外洩，被惡鄰繼續騷擾。

甚至，該惡鄰多次無預警在他家門口拍手，或突然站在他家門口，讓上學孩子驚嚇，最令人心驚是，他最近開車報警，惡鄰還跟車，尾隨至派出所門口，沿途露出詭異笑容、比槍的手勢，如同美國電影「安眠書店」主角長期操控女主角的病態情節。

市府衛生局長賈蔚表示，議員反映惡鄰個案不確定是否精神疾病者，但民眾可檢具心生畏懼的具體事證，向警、消110或119報案，警消無法判斷會打該局精神緊急醫療處置專線，若經專業人士判斷確認，將可強制送醫，若判斷不是，由警方依法處理。

黃敬平說，該民眾被鄰長期騷擾下，全家生活處於驚恐焦慮中，又怕惡鄰持續騷擾報復，即便曾報警處理、向衛生局投訴，卻被以無法確定是否精神疾病患者難以介入協助，民眾求助無門，被迫準備搬家，他呼籲衛生局相關單位應強化類似案件通報與處理機制，提供民眾安心生活環境。