新豐掩埋場5年85次火警 竹縣環保局去化垃圾
新竹縣環保局今天表示，新豐垃圾掩埋場昨天火警經搶救撲滅，經統計，近5年此掩埋場已累計85次火警，多為垃圾堆置自燃引起，已進行去化作業，預計5年內完成。
新竹縣消防局今天發布訊息指出，昨天晚間9時7分接獲新豐垃圾掩埋場自燃通報後，派遣救援，現場燃燒面積約300平方公尺，出動2部怪手協助開挖灌救，火勢於昨天晚間11時48分完全熄滅。
依消防局統計資料指出，新豐掩埋場近5年已累計火警次數達85次，去年有21次，今年截至目前已有3次，火警多為垃圾堆置因沼氣自燃所致。
環保局長蕭宏杰今天告訴中央社記者表示，新豐鄉目前垃圾量為24萬公噸，由於高效能垃圾熱處理設施已試營運，持續處理垃圾中，預計5年內全面去化。
他表示，今年推動改善工程，已增派人力與機具，加速篩分作業減少暫置量，除垃圾分區堆置外，再設置沼氣管並以再生粒料覆蓋，降低自燃風險，有望減少火警發生。
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