白沙屯媽祖進香 台鐵發限量疏運平安御守

白沙屯媽祖進香今晚登轎出發，交通部規畫疏運措施，並製作限量「永保安康車票」疏運平安守，今天在國營台灣鐵路公司白沙屯車站設攤發送，交通部次長伍勝園巡視疏運並發送，排隊民眾拿到紀念平安符，大呼開心值得！

台鐵在白沙屯車站外設攤，吸引參加白沙屯媽祖進香的民眾大排長龍，伍勝園下午3點到場，巡視疏運狀況，並發送永保安康車票」疏運平安守，他說，交通部製作的疏運平安符，不止象徵是平安，也是代表著寄託媽祖的庇佑及祝福。

此外，希望能夠給進香信徒加持勇氣，所以平安符我們的背面啊，特別有印了一個白沙屯媽祖別的「勇」字，也給他們進香途中勇氣，撐起一步一腳印信仰的路。