聽新聞
0:00 / 0:00

邊玩邊運動 桃園推4條鐵馬路線深入探索在地景點

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市體育局整合在地觀光資源，並結合健走、瑜珈、自行車等運動，推動「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程計畫。圖／桃園市體育局提供
桃園市體育局整合在地觀光資源，並結合健走、瑜珈、自行車等運動，推動「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程計畫。圖／桃園市體育局提供

為了讓遊客在運動同時也能深入體驗桃園熱門景點魅力，桃園市體育局整合玉元宮、石母娘娘廟、忠貞文化園區及海螺文化館等地的觀光資源，並結合健走、瑜珈、自行車等運動，推動「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程計畫，盼透過完善規畫與行銷推廣，期望提高觀光景點知名度，提升到訪人數及地方經濟發展。

體育局長許彥輝表示，今年首次籌備運動觀光遊程，預計自6月14日起至8月17日，分別設計4條路線遊程，提供18團出遊時間，搭配多元運動模式，民眾可透過線上網站報名免費參與套裝遊程，總計提供700位名額進行登記。

為確保活動順利進行，許彥輝今天親自率領主管團隊，試騎八德茄苳霄裡陽光鐵馬道，全程13.5公里路線。此次試騎除了實地勘查路線安全與設施完善度，也讓團隊成員親身體驗沿途自然景觀與人文特色，經過霄裡石母娘娘廟、浣衣池及玉元宮等景點，為即將舉辦的活動做好萬全準備。

體育局表示，4條路線皆是從霄裡玉元宮作為出發點，4條皆有不同的重點行程，其一為新屋綠色走廊自行車道及海螺文化館，其二為忠貞商圈及大湳森林公園健走，其三為大湳森林公園森林瑜伽。另還設計了2日遊，安排健走活動、桃園青年學習體驗園區及永安漁港等行程。

許彥輝表示，沿途田園風光與歷史人文交織，騎行難度適中，尤其霄裡大圳旁綠意盎然的鄉野小徑，最能感受桃園在地慢活魅力，路線規畫兼具生態教育與休閒運動價值，非常適合親子團體前來體驗。

桃園市體育局整合在地觀光資源，並結合健走、瑜珈、自行車等運動，推動「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程計畫。圖／桃園市體育局提供
桃園市體育局整合在地觀光資源，並結合健走、瑜珈、自行車等運動，推動「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程計畫。圖／桃園市體育局提供

桃園 觀光景點 運動

相關新聞

白沙屯媽祖進香 台鐵發限量疏運平安御守

白沙屯媽祖進香今晚登轎出發，交通部規畫疏運措施，並製作限量「永保安康車票」疏運平安守，今天在國營台灣鐵路公司白沙屯車站設...

邊玩邊運動 桃園推4條鐵馬路線深入探索在地景點

為了讓遊客在運動同時也能深入體驗桃園熱門景點魅力，桃園市體育局整合玉元宮、石母娘娘廟、忠貞文化園區及海螺文化館等地的觀光...

竹縣美術館設計案揭曉 竹間團隊融合竹北記憶奪首獎

新竹縣美術館興建工程舉辦公開競圖，吸引全國頂尖建築團隊參與，經首輪27家投標團隊篩選、第2階段5家入圍團隊的激烈競爭，最...

快衝！星巴克進駐大溪老城區遊客中心 消費滿額送好禮

桃園市大溪老城區假日遊客眾多，但遊客中心閒置多時。市府風景管理處近日與國際品牌星巴克合作，將此處改造翻修成「星巴克大溪公...

媽祖「粉紅超跑」今晚起駕出發 白沙屯午後開始湧現人潮

2025年白沙屯媽進香活動，今年有近33萬人報名參加，為迎接今晚媽祖起駕，中午過後白沙屯地區已明顯湧現人潮，隨處可見香燈...

苗栗縣4大公設運動館進度開箱 民眾引領企盼早日開放

苗栗縣備受期待的4大運動館工程，苗栗市、竹南鎮完工在即，不過規畫OT委外經營，還要等一等，至於流標數次的苑裡鎮、頭份市運...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。