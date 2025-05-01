邊玩邊運動 桃園推4條鐵馬路線深入探索在地景點

為了讓遊客在運動同時也能深入體驗桃園熱門景點魅力，桃園市體育局整合玉元宮、石母娘娘廟、忠貞文化園區及海螺文化館等地的觀光資源，並結合健走、瑜珈、自行車等運動，推動「霄裡好風光，運動樂悠遊」運動觀光遊程計畫，盼透過完善規畫與行銷推廣，期望提高觀光景點知名度，提升到訪人數及地方經濟發展。

體育局長許彥輝表示，今年首次籌備運動觀光遊程，預計自6月14日起至8月17日，分別設計4條路線遊程，提供18團出遊時間，搭配多元運動模式，民眾可透過線上網站報名免費參與套裝遊程，總計提供700位名額進行登記。

為確保活動順利進行，許彥輝今天親自率領主管團隊，試騎八德茄苳霄裡陽光鐵馬道，全程13.5公里路線。此次試騎除了實地勘查路線安全與設施完善度，也讓團隊成員親身體驗沿途自然景觀與人文特色，經過霄裡石母娘娘廟、浣衣池及玉元宮等景點，為即將舉辦的活動做好萬全準備。

體育局表示，4條路線皆是從霄裡玉元宮作為出發點，4條皆有不同的重點行程，其一為新屋綠色走廊自行車道及海螺文化館，其二為忠貞商圈及大湳森林公園健走，其三為大湳森林公園森林瑜伽。另還設計了2日遊，安排健走活動、桃園青年學習體驗園區及永安漁港等行程。