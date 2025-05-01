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竹縣美術館設計案揭曉 竹間團隊融合竹北記憶奪首獎

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
新竹縣美術館興建工程舉辦公開競圖，吸引全國頂尖建築團隊參與，最終竹間建築師事務所以「開放性美術館」概念獲評選委員們青睞，奪下首獎。圖／新竹縣政府提供
新竹縣美術館興建工程舉辦公開競圖，吸引全國頂尖建築團隊參與，最終竹間建築師事務所以「開放性美術館」概念獲評選委員們青睞，奪下首獎。圖／新竹縣政府提供

新竹美術館興建工程舉辦公開競圖，吸引全國頂尖建築團隊參與，經首輪27家投標團隊篩選、第2階段5家入圍團隊的激烈競爭，最終竹間建築師事務所以「開放性美術館」概念獲評選委員們青睞，奪下首獎。

新竹縣長楊文科指出，該計畫案總經費21億元，設計監造則編列1億1320萬元，恭喜首獎團隊獲得議約權。新竹縣是一座歷史與科技並存的城市，期待這座美術館不只是空間的載體，而是未來藝文的驅動核心。未來美術館將以推動數位藝術、跨域共創與城市藝術網絡為目標，美術館的完成將標誌著新竹文化治理進入全新篇章。

新竹縣文化局說明，首獎得主竹間團隊以「開放性美術館」為題，設計靈感來自竹北地區早年常見的合院生活，採取低調而綿延的量體配置，強調廊道、中庭與屋簷下的過渡空間，讓自然光線、風、水與綠帶相映，引導人流滲透建築本體。

所有展覽空間、教室與服務空間均可與地面層直接連通，並使用木構造大屋頂創造挑高空間，讓美術館成為延伸於生活與綠地之中的文化載體。設計同時兼容「黑盒子、白盒子與灰盒子」的展示機能，並考量科技藝術所需的光源控制與吊掛機構，使展覽空間具備高度彈性。中庭作為主動線核心，更創造市民穿越、駐足、互動的生活場景，體現美術館「日常性」的設計精神。

文化局表示，本次設計監造案的評選委員會由涵蓋建築、景觀、美術館營運等領域的專家、學者與未來營運單位文化局組成，委員會共識肯定，首獎展現出建築空間與環境融合的細膩度與延續性，設計上以低調、綿延的建築體，呼應合院的靈感，打造具滲透性、社交性與未來彈性的當代表述。

「我們不只是蓋一座館，而是在寫一段關於藝術如何滋養土地與人民的故事」。新竹縣文化局長朱淑敏表示，5月7日將辦理與首獎團隊的簽約典禮，並同步在文化局美術館B1展廳展出本次競圖進入決選的5家團隊的作品，歡迎民眾前來欣賞、了解未來新竹縣美術館的設計理念。

新竹縣美術館興建工程舉辦公開競圖，吸引全國頂尖建築團隊參與，最終竹間建築師事務所以「開放性美術館」概念獲評選委員們青睞，奪下首獎。圖／新竹縣政府提供
新竹縣美術館興建工程舉辦公開競圖，吸引全國頂尖建築團隊參與，最終竹間建築師事務所以「開放性美術館」概念獲評選委員們青睞，奪下首獎。圖／新竹縣政府提供

新竹 美術館

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