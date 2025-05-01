快衝！星巴克進駐大溪老城區遊客中心 消費滿額送好禮

桃園市大溪老城區假日遊客眾多，但遊客中心閒置多時。市府風景管理處近日與國際品牌星巴克合作，將此處改造翻修成「星巴克大溪公園門市」，今天開幕，在此不僅能休息喝咖啡，還能買到此處獨有的豆類飲品和特色馬克杯，喜歡收藏的民眾千萬不能錯過。

風景管理處指出，大溪老城區遊客中心因招標不順閒置多時，經多方努力，找到星巴克合作，雙方談定每月租金10萬元，另有分潤機制。大溪公園門市是位於公園內，呼應周邊綠意與大溪人文氣息，能讓顧客如同旅人般在此地匯集享受美好生活空間。

星巴克也為大溪創作此處獨有的特色商品，例如利用大溪豆製品產業為基底的蔬食、以老街牌樓、百吉隧道、落羽松及木陀螺構圖的特色馬克杯，盼能跟其他國際知名景點一樣，成為各地旅客必訪打卡之處。

風管處長廖育儀表示，桃園首創「蔬食友善推薦標章」，星巴克大溪公園門市也是首間以國際品牌身分取得推薦標章的企業，除了展現桃園市政府重視打造健康飲食環境外，更是「植感桃園」城市品牌塑造的重要里程碑。