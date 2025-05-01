媽祖「粉紅超跑」今晚起駕出發 白沙屯午後開始湧現人潮

2025年白沙屯媽進香活動，今年有近33萬人報名參加，為迎接今晚媽祖起駕，中午過後白沙屯地區已明顯湧現人潮，隨處可見香燈腳全副武裝攜家帶眷，有人帶幼童、有人則是帶毛小孩一起來朝聖的，各點心站也紛紛加強火力輸出，送上熱食來結緣。

當地警方表示，上午進香人車還不識很多，但中午過後已開始湧現人車潮，拱天宮周邊巷道已明顯人擠人，附近多處停車場及台1線也已陸續停滿車輛。鐵路警察楊小隊長則指出，白沙屯平交道已多次出現列車即將駛近時，人潮無法快速疏離狀況，氣氛相當緊張，幸未釀意外。

來自鄰近的西湖鄉陳小姐說，今年是第2年來參加進香，去年是帶著讀幼兒園兒子來迎接媽祖回鑾，一路從通霄慈后宮出發走到白沙屯拱天宮，今年則是要來陪媽祖起駕出發，由於是深夜，擔心孩子熬夜，預計陪鑾轎走一小段路便會返家休息。

台北王小姐帶著5隻貴賓犬穿街走巷，推著嬰兒車穿梭在人潮中，體驗進香熱鬧氛圍，甚至還遇上同好，大人交流分享心得，毛小孩也彼此打招呼，相當引人注目。

台中市從事社福工作的倪先生更是全家大中小9人出動，他身上背包掛滿多年進香戰利品，今年還與從事室內設計的弟弟，兄弟倆集資並一起設計三種小結緣品，分送給其他香燈腳。

他說，2019年起參加徒步進香往返，疫情期間中斷2次。第一次進香回到拱天宮時，雙腿膝蓋腳掌痠痛不已，蜷縮在廟前龍柱旁時，有熱心香燈腳送上貼布，還分享經驗再向媽祖婆祈求好快一點，結果隔天起床就沒再感覺不舒服，正常去上班，真的很神奇。

他特別指出，自己設計請人製作的小布包，兩面印有白沙屯媽與山邊媽神像，其中山邊媽神服顏色因每年都不同，很多新手可能都不知道，但他猜今年可能是水藍色，很期待今夜起駕謎底揭曉，就不知自己猜得對不對。

揪團代媽祖請客的「媽祖婆！香燈腳補給站」，今年持續免費提供進香常見的傳統點心炒麵、蘿蔔湯。領頭人易淑寬說，今天準備油麵、炒米分各250斤，搭配蘿蔔湯，約可提供2000份。