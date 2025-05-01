苗栗縣4大公設運動館進度開箱 民眾引領企盼早日開放

苗栗縣備受期待的4大運動館工程，苗栗市、竹南鎮完工在即，不過規畫OT委外經營，還要等一等，至於流標數次的苑裡鎮、頭份市運動館，終於日前決標，縣府鬆了一口氣。

苗栗市全民運動館前年獲教育部體育署前瞻基礎建設計畫補助1億元，縣府另補助2000萬元，公所自籌5200萬元興建，市公所指出，工程預計今年6、7月完工，申請使用執照約2個月期程，公所同步辦理OT案，拚明年農曆春節前可以營運。

市公所表示，全民運動館地板面積約2950平方公尺，初步規畫1樓綜合球場、舞蹈教室、兒童遊戲室；2樓體適能教室、飛輪教室、TRX懸吊訓練教室，及桌球室等。

此外，縣府總經費2.1 億元興建竹南鎮全民運動館，工程預計6月完工，規畫1樓體健中心、飛輪教室、兒童遊戲室，2樓桌球室、韻律教室及瑜珈教室，3樓羽球、籃球及5人制足球之多功能綜合球場，OT委外作業可能要1年，之前擬先開放部分設施供使用。

至於苑裡鎮綜合式全民運動館、頭份市全民運動館工程，最近都分別決標，苑裡全民運動館新建地下1層、地上3層，規畫籃球、羽球、桌球及攀岩、健身房、韻律、飛輪、舞蹈等多功能教室，預計近期開工，明年底完工。

頭份市整建舊游泳館設置全民運動館，縣府補助5500萬元、市公所負擔3400萬元，縣府最近將協調得標廠商開工日期，工期210個天，3200平方公尺規畫7座羽球場，另有多功能活動空間。