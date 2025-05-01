新竹新豐垃圾掩埋場5年85次火警 環保局預計5年內去化

新竹縣新豐垃圾掩埋場昨晚發生火警意外，惡臭濃煙直撲竹北市及桃園新屋區等地，消防局近3小時撲滅火勢。據統計，近5年該掩埋場已累計85次火警，多為垃圾堆置自燃所致。環保局表示，新產生垃圾皆直接進焚化爐處理，預計5年內全面去化。

新竹縣消防局指出，昨晚9時7分接獲新豐垃圾掩埋場自燃通報後，派遣共計5車11人前往搶救，現場燃燒面積約300平方公尺，出動2部怪手協助開挖、2條水線射水灌救，火勢於晚間10時55分撲滅，11時48分完全熄滅，整起火警共出勤5車11名警消及5名義消。

據消防局統計，新豐掩埋場近5年已累計火警次數達85次，去年就達21次，今年截至目前已有3次，火警多為垃圾堆置因沼氣自燃所致。

新豐掩埋場去年累積堆置25萬餘公噸垃圾，隨著新竹高效能垃圾焚化爐點火試燒，目前新產生的垃圾已直接進焚化爐處理，無再新堆置。新竹縣環保局指出，目前掩埋場暫置垃圾量為24萬餘公噸，據縣長楊文科指示，規畫5年內全面清除。

此外，新竹縣環保局去年獲中央補助，啟動「災害預防三計畫」，全面強化自燃防範機制，已增派人力與機具，加速篩分作業減少暫置量。今年再推動改善工程，除垃圾分區堆置外，再設置沼氣管並以再生粒料覆蓋，降低自燃風險。去年8月起，環保局也與民間鍋爐業者合作，將大型破碎物篩分為再生燃料處理，預計3年內完成1萬5千噸廢棄物去化。