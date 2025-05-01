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「苗栗罷免立委連線」粉紅超跑行動 向南一路挺進收件

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
苗栗志工Ami說，希望這場由苗栗出發、席捲全國的連署搶救行動，隨著粉紅超跑奔馳，匯聚成不容忽視的民意巨浪，推動地方政治翻轉，搶救台灣。記者吳傑沐／攝影
苗栗志工Ami說，希望這場由苗栗出發、席捲全國的連署搶救行動，隨著粉紅超跑奔馳，匯聚成不容忽視的民意巨浪，推動地方政治翻轉，搶救台灣。記者吳傑沐／攝影

今天是白沙媽起駕日子，「苗栗罷免立委連線」發起粉紅超跑行動，號召雙北大罷、北北基桃、以及中部等全國罷團響應，預計從苗栗出發一路向南挺進，要擴大連署行動。

今天上午11點左右，苗栗縣議員曾玟學到場相挺，罷團150位志工除了在白沙屯台1線陸橋下設攤總站外，輻射8個小蜜蜂號召點，預計收件至今晚深夜媽祖起駕為止。

「此次行動，自苗栗出發，帶著媽祖慈悲的守護，訴求人民對正義的堅持、對台灣未來的守護。」苗栗國罷免立委連線說，在行動路線上，規畫各地罷團自苗栗起共同協助收件，再一路向南，挺進台中、彰化、雲林等地快閃收件，共同向所在縣市鄉親全面催促尚未完成連署的民眾即刻簽下連署書。

陳超明、邱鎮軍罷免二階連署，法定門檻分別第一選區2萬586人、第二選區2萬3187人，法定連署期限至5月12日。苗栗罷團分別以2萬6千多份、3萬份為安全門檻，收件日期到5月4日。經最新統計，苗栗2區都尚欠缺約8000份。

苗栗志工Ami說，為保護人身安全，他們除了知會警方活動時間地點外，實施小蜜蜂快閃戰術時，至少也是三人成行，希望這場由苗栗出發、席捲全國的連署搶救行動，隨著粉紅超跑奔馳，匯聚成不容忽視的民意巨浪，推動地方政治翻轉，搶救台灣。

最後衝刺階段，近日傳出多起反罷聲浪衝突，現場志工仍勇敢地脫下口罩，來面對不同聲音的質疑。現場並高呼「台灣有難 反抗就是愛」、「媽祖愛台灣 八面護台灣 聯署書 進喔！進喔！進喔！」相互打氣。

罷團150位志工除了在白沙屯台1線陸橋下設攤總站外，輻射8個小蜜蜂號召點，預計收件至今晚深夜媽祖起駕為止。記者吳傑沐／攝影
罷團150位志工除了在白沙屯台1線陸橋下設攤總站外，輻射8個小蜜蜂號召點，預計收件至今晚深夜媽祖起駕為止。記者吳傑沐／攝影
現場罷團志工高呼「台灣有難 反抗就是愛」、「媽祖愛台灣 八面護台灣 聯署書 進喔！進喔！進喔！」相互打氣。記者吳傑沐／攝影
現場罷團志工高呼「台灣有難 反抗就是愛」、「媽祖愛台灣 八面護台灣 聯署書 進喔！進喔！進喔！」相互打氣。記者吳傑沐／攝影

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