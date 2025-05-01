快訊

6隻浪浪結伴同行？攝影機拍到「極罕見瀕危全家福」 身分曝光學者嗨炸

五一勞工大遊行！5千人上街諷民進黨不增國假 勞長撤案才能「在車上」

貴婦奈奈抵達北檢 被控吸金至少1億 下車不動聲色應訊

桃園繡球金針農遊10日登場 14農場18主題輕旅行歡迎遊

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
桃園市2025繡球金針花季農遊趣本月10日起登場，大溪百吉休區金針花開黃澄澄花海景色美。圖／市府農業局提供
桃園市2025繡球金針花季農遊趣本月10日起登場，大溪百吉休區金針花開黃澄澄花海景色美。圖／市府農業局提供

桃園市一年一度繡球花、金針花季來了，市政府農業局今天上午表示，2025花現台七-繡球金針農遊趣活動，自10日起展開，為期16天，特別整合台七桃花源休閒農業區、百吉休閒農業區2大休區的14家農場，打造18條繡花、金針花主題農遊輕旅行，歡迎各地遊客趁周休、閒暇走訪農莊感受慢活。

復興區台七桃花源休閒農業區為台灣繡球花盆花主要產地及供應產地之一，每年5月巨大、圓滿如球的紫白或白色繡球花盛開，大溪區百吉休閒農業區有北台灣規模最大的金針花海，每年5月黃澄澄色的金針花開滿山遍野，每年吸引網紅、遊客拍照打卡景點。

市府農業局長陳冠義表示，今年花現台七-繡球金針農遊趣活動，本月10日至25日登場，橫跨3個周休假日，10日在台七桃花源休閒農業區枕頭山商圈辦理開幕、11日在百吉休閒農業區配合母親節推出金針花季親子活動，花季期間周周推出精彩亮點活動。

今年繡球金針花季農遊趣活動，結合台七桃花源、百吉2大休區農莊遊程，市府推出美食、美學、食農教育共18條不同主題特色的農遊小旅行，遊程包括茶葉香包手作體驗、濾掛咖啡製作、金針花束體驗、一日小菇農等農村活動，明天（2日）上午8時起開放BeClass活動平台（https://pse.is/7ha88r）線上報名。

大溪百吉休閒農業區11日舉辦「百變精靈大集合」母親節親子活動，當天遊客只要裝扮融入花元素即可參加報名，冠軍獎金5000元，17、18日舉辦聆聽音樂饗宴、欣賞夢幻泡泡魔術；另在24、25日台七桃花源休閒農業區枕頭山商圈，辦理枕頭山購樂趣、三民社區復興好竹藝啡茶活動。

花季期間為維持交通順暢、避免塞車，復興區枕頭山商圈周邊道路假日交通管制，為鼓勵遊客搭乘交通接駁車前往會場，本月11、12、18、19日及25、26日等6天，遊客可至仁愛停車場、介壽國中停車場、百吉休閒農業區遊客中心或慈湖停車場搭乘接駁車前往，在粉絲專頁按讚即贈送30元折價券，可在商圈及休區農場指定店家使用，歡迎各地遊客花期遊逛休憩。

桃園市2025繡球金針花季農遊趣本月10日起登場，推出應景茶香包等商品提供遊客體驗。圖／市府農業局提供
桃園市2025繡球金針花季農遊趣本月10日起登場，推出應景茶香包等商品提供遊客體驗。圖／市府農業局提供
桃園市2025繡球金針花季農遊趣本月10日起登場，2大休區18條繡花金針花主題農遊輕旅行，吸引網紅民眾。圖／市府農業局提供
桃園市2025繡球金針花季農遊趣本月10日起登場，2大休區18條繡花金針花主題農遊輕旅行，吸引網紅民眾。圖／市府農業局提供
桃園市2025繡球金針花季農遊趣本月10日起登場，復興區台七桃花源休區繡球花開大又美。圖／市府農業局提供
桃園市2025繡球金針花季農遊趣本月10日起登場，復興區台七桃花源休區繡球花開大又美。圖／市府農業局提供

桃花 母親節 金針花

延伸閱讀

只有1000個名額 符合3條件桃園下半年可申請免費打帶狀皰疹疫苗

桃園男光天化日囂張持空氣槍掃射餐廳 警逮5人送辦

桃園市立美術館工程進度落後 文化局拚明年7月完工驗收

桃園模範母親表揚...唐寶寶女兒化身攝影師 記下感動時刻

相關新聞

快衝！星巴克進駐大溪老城區遊客中心 消費滿額送好禮

桃園市大溪老城區假日遊客眾多，但遊客中心閒置多時。市府風景管理處近日與國際品牌星巴克合作，將此處改造翻修成「星巴克大溪公...

媽祖「粉紅超跑」今晚起駕出發 白沙屯午後開始湧現人潮

2025年白沙屯媽進香活動，今年有近33萬人報名參加，為迎接今晚媽祖起駕，中午過後白沙屯地區已明顯湧現人潮，隨處可見香燈...

苗栗縣4大公設運動館進度開箱 民眾引領企盼早日開放

苗栗縣備受期待的4大運動館工程，苗栗市、竹南鎮完工在即，不過規畫OT委外經營，還要等一等，至於流標數次的苑裡鎮、頭份市運...

新竹新豐垃圾掩埋場5年85次火警 環保局預計5年內去化

新竹縣新豐垃圾掩埋場昨晚發生火警意外，惡臭濃煙直撲竹北市及桃園新屋區等地，消防局近3小時撲滅火勢。據統計，近5年該掩埋場...

桃園繡球金針農遊10日登場 14農場18主題輕旅行歡迎遊

桃園市一年一度繡球花、金針花季來了，市政府農業局今天上午表示，2025花現台七-繡球金針農遊趣活動，自10日起展開，為期...

桃園市學校網站無障礙僅1校達標？民代批改善進度牛步

為保障身心障礙者的權利，立法院2017年決議，所有新建或改版的政府網站應達「無障礙網站2.0版AA等級」，不過桃園市目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。