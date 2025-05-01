桃園繡球金針農遊10日登場 14農場18主題輕旅行歡迎遊
桃園市一年一度繡球花、金針花季來了，市政府農業局今天上午表示，2025花現台七-繡球金針農遊趣活動，自10日起展開，為期16天，特別整合台七桃花源休閒農業區、百吉休閒農業區2大休區的14家農場，打造18條繡花、金針花主題農遊輕旅行，歡迎各地遊客趁周休、閒暇走訪農莊感受慢活。
復興區台七桃花源休閒農業區為台灣繡球花盆花主要產地及供應產地之一，每年5月巨大、圓滿如球的紫白或白色繡球花盛開，大溪區百吉休閒農業區有北台灣規模最大的金針花海，每年5月黃澄澄色的金針花開滿山遍野，每年吸引網紅、遊客拍照打卡景點。
市府農業局長陳冠義表示，今年花現台七-繡球金針農遊趣活動，本月10日至25日登場，橫跨3個周休假日，10日在台七桃花源休閒農業區枕頭山商圈辦理開幕、11日在百吉休閒農業區配合母親節推出金針花季親子活動，花季期間周周推出精彩亮點活動。
今年繡球金針花季農遊趣活動，結合台七桃花源、百吉2大休區農莊遊程，市府推出美食、美學、食農教育共18條不同主題特色的農遊小旅行，遊程包括茶葉香包手作體驗、濾掛咖啡製作、金針花束體驗、一日小菇農等農村活動，明天（2日）上午8時起開放BeClass活動平台（https://pse.is/7ha88r）線上報名。
大溪百吉休閒農業區11日舉辦「百變精靈大集合」母親節親子活動，當天遊客只要裝扮融入花元素即可參加報名，冠軍獎金5000元，17、18日舉辦聆聽音樂饗宴、欣賞夢幻泡泡魔術；另在24、25日台七桃花源休閒農業區枕頭山商圈，辦理枕頭山購樂趣、三民社區復興好竹藝啡茶活動。
花季期間為維持交通順暢、避免塞車，復興區枕頭山商圈周邊道路假日交通管制，為鼓勵遊客搭乘交通接駁車前往會場，本月11、12、18、19日及25、26日等6天，遊客可至仁愛停車場、介壽國中停車場、百吉休閒農業區遊客中心或慈湖停車場搭乘接駁車前往，在粉絲專頁按讚即贈送30元折價券，可在商圈及休區農場指定店家使用，歡迎各地遊客花期遊逛休憩。
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