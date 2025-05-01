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桃園市學校網站無障礙僅1校達標？民代批改善進度牛步

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
桃園市議員林政賢質疑，桃園市目前僅1所學校取得「無障礙網站2.0版AA等級」標章，呼籲教育局盡速改善。圖／截至桃園市議會
桃園市議員林政賢質疑，桃園市目前僅1所學校取得「無障礙網站2.0版AA等級」標章，呼籲教育局盡速改善。圖／截至桃園市議會

為保障身心障礙者的權利，立法院2017年決議，所有新建或改版的政府網站應達「無障礙網站2.0版AA等級」，不過桃園市目前僅1所學校取得相關標章，民代質疑桃園對網站無障礙推動不利，呼籲盡速改善。教育局則回應，會持續鼓勵各校參加相關課程，學校在導入過程中若遇到困難，也可向市府尋求協助。

議員林政賢表示，立法院早在2017年便已決議，新建或改版的網站應遵循網站無障礙規範2.0版，並取得AA等級標章，他多年來多次關注此議題，卻仍成效不彰，根據調查，今年桃園市僅有1間學校網站取得無障礙標章，相較於台北市的201間、台中市251間及新竹市46間，桃園市明顯落後。

林政賢指出，台中2023年時雖沒有學校網站取得無障礙標章，但到今年已有251間取得，反觀桃園市經過這麼多年，依舊僅1間學校網站取得標章，凸顯改善進展緩慢，究竟是教育局推動網路資安與無障礙有遇到困難？還是認為此事不重要？呼籲市府檢討、重視。

教育局長劉仲成回應，資安絕對是市府現階段的重要政策之一，目前各校網站都已完成改版，並採用響應式網頁設計，外觀美觀大方，不過教育局將進一步了解情況，檢討現行做法並研擬改進措施，以提升桃園市網站的無障礙化程度，確保所有市民都能便利使用市府各單位網站服務。

教育局表示，會持續鼓勵學校參加數發部等中央機關辦理的無障礙網站相關課程，及教育局舉辦的無障礙網站設計維運等相關教育訓練，學校在導入過程中如有遇到困難，也可向教育局尋求協助，以提供更友善的網站無障礙使用環境。

教育局 桃園 網站

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