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只有1000個名額 符合3條件桃園下半年可申請免費打帶狀皰疹疫苗

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
桃園市議員陳韋曄上午質詢時，衛生局長賈蔚表示下半年實施有條件免費打帶狀皰疹疫苗。圖／桃園市議會質詢即時畫面
桃園市議員陳韋曄上午質詢時，衛生局長賈蔚表示下半年實施有條件免費打帶狀皰疹疫苗。圖／桃園市議會質詢即時畫面

桃園市議會今天安排市府衛生局工作報告及質詢，市議員陳韋曄質詢市民何時能打公費（免費）帶狀疱疹疫苗？局長賈蔚說明已經規畫下半年實施，初步提供1000個公費疫苗名額，只要符合3個條件的民就可以申請。

衛生局表示，免費打帶狀疱疹疫苗3個條件為年滿50歲，去年必須打過新冠、流感疫苗，而且要完成「預立醫療決定書」，預訂下半年開放申請，報名細節會再公布。

陳韋曄表示，苗栗、花蓮、澎湖、連江縣和嘉義市都已經開放低收、中低收50歲以上民眾免費打帶狀疱疹疫苗，桃園市到現在還沒有規畫。買蔚答詢時提出上述說明。

議員陳雅倫認為1000個名額太少，應該要擴大；議員張碩芳要求孕婦要納入公費疫苗施打對象。議員張桂綿、于北辰、周玉琴說，衛生局規畫的申請3個條件中，「預立醫療決定書」對民眾而言很陌生，于北辰說民眾反映乍看下以為要預立遺囑，他知道並非如此，但也顯示市府要多宣導。

張桂綿強調，她過去和衛生局討論時就要求衛生局取消預立醫療決定書的要件，因為這項政策宣導還不夠，民眾不了解。而且要到門診評估後才能取得決定書，需自費3千元，民眾會質疑既然是公費疫苗，為什麼還要花3千元取得決定書？基於維護市民健康優先，強烈建議取消預立醫療決定書的要求。

賈蔚答詢時同意會再評估，但他個人認為推動免費打帶狀疱疹疫苗，預立醫療決定書是這項工作的核心，他個人希望保留。

按過去媒體報導，預立醫療決定書（ AD）是根據病人自主權利法制定，醫學中心和區域級以上的醫院，幾乎都有說明預立醫療決定書申請方法。藉由簽署決定書，預先表達當自己處於疾病末期、永久昏迷等特定臨床條件時，有無接受維持生命治療、人工營養或流體餵養的意願。

預立醫療決定書需透過公證或兩名見證人在場見證，並到門診諮商，費用3000至3500元由醫療機構上傳至衛福部資訊系統，最後註記在健保卡，完成簽署程序。

流感疫苗 衛生局 議員

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