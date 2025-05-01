竹市焚化廠建廠20餘年更新爐體完成 年底啟動二級升級整備

新竹市垃圾資源回收廠（焚化廠）自建廠啟用迄今已二十餘年，爐體設備長期經高溫運作考驗，管線、耐火磚與各項動力設施均需定期維護，環保局表示，焚化廠自第一期升級整備工程後，連續運轉15個月首度迎來年度歲修，於今年4月初停爐進行為期20天的歲修工程，於28日順利完成檢修作業並重新點火運轉，並於年底啟動焚化廠第二期升級整備工程。

環保局表示，此次歲修針對多項核心設備進行全面檢查與更新，包括焚化爐體水管牆厚度超音波檢測，以掌握管壁腐蝕程度，預防潛在破損風險；同時清洗廢氣處理系統，確保排放氣體持續符合法規標準；亦辦理汽輪機與發電機的常規保養作業，提升能源回收效率、強化穩定發電能力。

另外，歲修同步更新底渣處理系統系統中的震動台，原震動台因運轉年限已久、耐磨性能下降，影響底渣均勻輸送與後續資源化處理，特別更新為新型高效率震動裝置，提升底渣穩定輸送與資源分類再循環效率。

環保局指出，焚化廠與汙水處理設施是維繫民眾生活環境品質的兩大核心公共建設。市府除穩健推進客雅水資源回收中心升級與擴建工程，今年底也將啟動焚化廠第二期升級整備工程，此次升級重點將聚焦於優化廢氣處理系統、全面更新保護電驛設備，以強化系統自動化與異常反應能力，並同步辦理汽輪機與發電機的汰換工程、純水處理系統更新，期使焚化廠達成更高效、低排放與智慧化的永續設施目標。