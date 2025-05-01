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福容飯店、台泥將開缺 7220職缺月薪上看7萬元

聯合報／ 記者翁唯真／桃園即時報導
為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221家優質廠商釋出超過7220個職缺。圖／勞發署桃竹苗分署提供
為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221家優質廠商釋出超過7220個職缺。圖／勞發署桃竹苗分署提供

為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221家優質廠商釋出超過7220個職缺，內容涵蓋多元正職與暑期工讀機會，歡迎有求職需求者踴躍參加。

桃竹苗分署與桃園市政府合作於5月8、9、15及23日共舉辦5場徵才活動，邀集173家企業釋出5750個職缺。9日於桃園區建國雲林市民活動中心與國軍退除役官兵輔導委員會桃園市榮民服務處合辦邀請，包含良福保全、迎廣科技、長家國際、揚秦國際、福容大飯店、這一鍋、台灣水泥、中興保全科技及長榮航勤28家廠商等，提供多元的就業機會，部分職缺月薪更高達7萬元。

活動現場也設有多項就業促進方案的諮詢服務，包括「青年安薪就業讚」、「跨域津貼」及「大客車駕駛受訓即就業專案培訓」等，協助不同族群掌握職涯轉機。

新竹及苗栗地區將於5月17、24日共舉辦3場精彩的徵才活動，邀請48家企業釋出1470職缺。17日上午在新竹市身心障礙者就業綜合大樓5樓與新竹市政府合作舉辦「暑期工讀生徵才活動」，設有專屬公部門的暑期工讀區，提供學生族群特殊的打工體驗。

17日下午在遠東百貨竹北店辦理「服務一餐，飲業共好」徵才活動匯集各大知名餐飲服務業，包括春水堂、饗賓餐旅、乾杯、築間等15家企業，現場招募餐飲服務及門市儲備人員等職位，有興趣的民眾可至現場面試，面試後還可以走進店面實地瞭解餐飲業的工作環境。

24日在苗栗銅鑼灣會館辦理「科技業徵才活動」，因應銅鑼科學園區產業需求，邀請鄰近廠商提供317個工程師職缺、共660個工作機會，當日面試兩家以上還有好禮三選一。

桃竹苗分署長賴家仁表示，為協助企業補實人力媒合求職及轉職民眾需求，分署每月都有規畫多場徵才活動，職缺涵蓋不同產業及領域，歡迎求職者前往桃竹苗地區的就業中心或「台灣就業通」網站查詢最新職缺與徵才活動資訊。

為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221家優質廠商釋出超過7220個職缺。圖／勞發署桃竹苗分署提供
為協助青年朋友把握就業與打工良機，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署將於5月在桃園、新竹及苗栗地區舉辦8場徵才活動，邀請221家優質廠商釋出超過7220個職缺。圖／勞發署桃竹苗分署提供

徵才活動 新竹 職缺

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