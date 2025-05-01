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母親節最好禮物 竹縣婦癌篩檢抽13萬好禮首篩再抽禮券

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導
母親節即將到來，新竹縣衛生局舉辦「婦女癌症篩檢－共下來抽13萬獎金」活動，即日起至10月31日止，符合資格完成篩檢，且由篩檢單位完成上傳登錄名冊者，即可參加抽獎，共抽出65位幸運兒。圖／新竹縣政府提供
母親節即將到來，新竹縣衛生局舉辦「婦女癌症篩檢－共下來抽13萬獎金」活動，即日起至10月31日止，符合資格完成篩檢，且由篩檢單位完成上傳登錄名冊者，即可參加抽獎，共抽出65位幸運兒。圖／新竹縣政府提供

母親節即將到來，新竹縣衛生局舉辦「婦女癌症篩檢－共下來抽13萬獎金」活動，即日起至10月31日止，符合資格完成篩檢，且由篩檢單位完成上傳登錄名冊者，即可參加抽獎，共抽出65位幸運兒，各可獲得2000元商品等值禮券。此外，再加碼抽25名首篩幸運兒超商禮券。

新竹縣長楊文科指出，國民健康署公布2022年新發生癌症人數為13萬293人，每10萬人中有323.30人罹癌，2023年全國女性癌症死亡率乳癌占第4位；子宮頸癌占第12位，新竹縣女性癌症死亡率乳癌占第3位；子宮頸癌占第6位，透過篩檢，守護媽媽的健康正是母親節最好的禮物。

新竹縣衛生局長殷東成表示，今年元旦起，國健署擴大國人癌症篩檢年齡層與項目，包括肺癌篩檢女性40至74歲具家族史者，及50至74歲吸菸史≥20包年以上；大腸癌篩檢45至74歲民眾及40至44歲具家族史者；乳癌篩檢40至74歲女性；子宮頸癌篩檢年齡25至29歲女性每3年1次，30歲以上每年1次。

此外，更新增35歲、45歲及65歲女性人類乳突病毒（HPV）檢測服務，符合篩檢資格民眾只要攜帶健保卡和身分證，至健保特約之醫療院所或新竹縣衛生所，即可接受癌症篩檢服務。

為鼓勵女性朋友主動篩檢，衛生局除舉辦抽獎活動，另針對2025年癌症篩檢擴大對象，加碼抽25名首篩幸運兒活動，8月8日前，符合資格並由篩檢單位完成上傳登錄名冊者，即可參加抽獎。將於分別於11月12日及8月15日在衛生局以電腦隨機方式公開抽獎，有機會得到超商商品禮券。

母親節即將到來，新竹縣衛生局舉辦「婦女癌症篩檢－共下來抽13萬獎金」活動，即日起至10月31日止，符合資格完成篩檢，且由篩檢單位完成上傳登錄名冊者，即可參加抽獎，共抽出65位幸運兒。圖／新竹縣政府提供
母親節即將到來，新竹縣衛生局舉辦「婦女癌症篩檢－共下來抽13萬獎金」活動，即日起至10月31日止，符合資格完成篩檢，且由篩檢單位完成上傳登錄名冊者，即可參加抽獎，共抽出65位幸運兒。圖／新竹縣政府提供

子宮頸癌 癌症 衛生局

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