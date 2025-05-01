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桃園3月不動產詐騙1.3億 4招免費實用防治辦法曝光快去用

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導
桃園3月不動產詐騙案量暴增，引眾多民代關注，市府為此拍片，介紹4招免費防詐辦法。本報資料照片
桃園3月不動產詐騙案量暴增，引眾多民代關注，市府為此拍片，介紹4招免費防詐辦法。本報資料照片

不動產詐騙猖獗，桃園今年3月案量暴增，財損高達1.3億元。桃園市長張善政、地政局長蔡金鐘與警察局長吳坤旭聯手拍片防詐，今天上架，其中包含4項免費且實用的防治辦法，呼籲民眾多利用。

地政局調查，桃園去年12月涉及不動產詐騙案僅2件，金額約1738萬元，今年1月4件3570萬元，2月3件1624萬元，然3月案件暴增到21件，財損高達1億3376萬元。

特定類型詐騙案件暴走，引發眾多民代關注，議員舒翠玲、張曉昀、余信憲、張桂綿和劉曾玉春等人都要求市府提具體改善作法；桃園市地政局除加強第一線受理業務人員視詐能力，今天再釋出影片，分享免費且實用的防詐辦法。

張善政在影片中指出，假投資、假檢警、假交友和網路購物詐騙時有所聞，連不動產都成為不法人士鎖定目標，每個人都有可能被騙，所以不要輕易相信網路訊息，不要用LINE討論公務，有疑問要多方求證，多和家人溝通上來，才能避免落入詐騙陷阱。

蔡金鐘表示，不動產防詐有4招，可申辦地籍異動即時通、住址隱匿、指定送達處所及使用電子產權憑證，這些服務都是免費的，可隨時申辦；吳坤旭則呼籲民眾關注打詐165詐騙儀表板，關注最新詐騙手法。

地政局防詐4招申辦網址如下：

地籍異動即時通（https://dc.land.moi.gov.tw/

住址隱匿（https://dc.land.moi.gov.tw/

指定送達處所（https://dc.land.moi.gov.tw/

電子產權憑證（https://right.land.moi.gov.tw/

網路 詐騙

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