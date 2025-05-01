機捷早班直達車 5月3日起成常態班次

桃園機場捷運2月3日起試辦加開早班直達車，每天清晨5時30分從A1台北車站發車至桃園機場，試辦3個月運量近萬人次。桃園市長張善政昨宣布，5月3日起此班車列入常態班次，並停靠A3新北產業園區、A8長庚醫院站，服務更多旅客。

桃園大眾捷運公司因應今年農曆春節出國旅遊潮，試辦提早於5時30分發車，觀察運量確實有需求，2月3日起延長試辦3個月，之後還增停A3新北產業園區站、A8長庚醫院站。

這班加開的早班車，清晨5時30分從A1台北車站發車，抵達各站點後發車時間依序為A3新北產業園區站5時40分、A8長庚醫院站5時52分，A12第1航廈站6時7分、6時9分抵達A13第2航廈站。桃捷公司統計顯示，該班次試辦期間，多為出國旅客所利用，近3個月累計運量已達9726人次。

張善政昨主持市政會議表示，早班車主要因應國際機場早班機旅客需求，可提早2、3個小時抵達機場，因此決定轉為正式班次。

桃捷公司說明，為桃捷沿線社區清晨安寧，早班列車行經音量敏感路段，仍維持列車減速通過，並透過「Metro MARS智慧鐵道監控系統」即時掌握狀況，精進降噪措施，兼顧環境品質。