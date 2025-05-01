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竹縣峨眉最大開發案 居民憂用水、生態

聯合報／ 記者郭政芬／新竹報導
新竹縣峨眉鄉中盛村的開發案占地82公頃、規畫5期，是峨眉歷來量體最大的開發案，其中第一、第二期已經通過。圖／峨眉在地青年提供
新竹縣峨眉鄉中盛村的開發案占地82公頃、規畫5期，是峨眉歷來量體最大的開發案，其中第一、第二期已經通過。圖／峨眉在地青年提供

新竹縣峨眉鄉中盛村與鄰近的寶山鄉油田村正有5項開發案進行、推動中，占地82公頃，是峨眉歷來最大量體開發案。業者昨到地方舉行東茂智慧產業園區開發案的交流共識會，居民質疑黃泥水衝擊生態，環團也不滿5案被分開送件，業者回應正積極改善、面對問題。

竹縣府指出，3月分說明會已要求開發單位與地方達成共識、傾聽在地聲音，若未有共識，得繼續再討論。

5項開發案包含養生園區、產業園區、旅館及休閒農場，其中2案開發中。開發商昨辦交流共識會，不少居民到場關切，峨眉鄉湖光村長林春崎、中盛村長姜瑞蓉不滿，開發商承諾廢汙水不影響溪流卻跳票，衝擊生態，北埔鄉埔尾村長李宗炎則憂心，水源若只靠北埔水源，恐怕很快就不用夠。

在地青年質疑，開發及後續營運的廢汙水，影響水質與生態。記者郭政芬／攝影
在地青年質疑，開發及後續營運的廢汙水，影響水質與生態。記者郭政芬／攝影

在地青年也質疑，設置高耗水、高風險的產業設施，恐加劇地方用水壓力威脅居民生活與農業灌溉的穩定；台灣乾淨水行動聯盟呼籲應合併審查送環評，讓中央審查嚴格取水與汙水的規範。

針對地方多項質疑，開發單位回應，衍生黃泥水的工程已完工，並種上萬棵植栽綠化，加緊改善中，未來黃泥水會流到滯洪池沉澱；有關地質調查安全評估，水保工程等都依規進行，並強調用水不會排擠到民生用水，會積極面對各項問題。

開發商還承諾園區不引進製造業，以服務業為主，也會研擬石虎保育對策與生態保育對策，例如設立生態廊道、道路裝設AI動物辨識警示系統。

新竹 環評 生態保育

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