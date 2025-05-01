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白沙屯媽今夜起駕 賴總統將揭匾

聯合報／ 記者吳傑沐劉明岩趙容萱黑中亮／連線報導
白沙屯媽今晚進香起駕及5月11日回宮當天，台1線苗栗通霄內島里至白東里的南下路段規畫為行人徒步區，路肩區塊在不影響住戶進出的情況下，開放設點心站。圖／拱天宮提供
白沙屯媽今晚進香起駕及5月11日回宮當天，台1線苗栗通霄內島里至白東里的南下路段規畫為行人徒步區，路肩區塊在不影響住戶進出的情況下，開放設點心站。圖／拱天宮提供

白沙屯媽祖今天深夜將起駕南下進香，賴清德總統、台中市長盧秀燕、雲林縣長張麗善、苗栗縣長鍾東錦等人將到場參香。面對今年33萬人報名「粉紅超跑」大陣仗，拱天宮鄰近台1線將進行交通管制，明天起台中、彰化沿線也有彈性交管，提醒民眾注意。

拱天宮管委會總幹事陳春發說，賴清德總統預定今晚8時到場、9時離開，賴將扶持聖駕出神龕，致贈「拱召天佑」匾額揭匾後致詞。張麗善預計傍晚5時抵達、盧秀燕晚上10時20分出席進香登轎儀式，鍾東錦將全程在場。

拱天宮公告今天中午12時起，台1線南下車道規畫為行人徒步區，下午2時起，台1線北上車道「申昌加油站至啟新陸橋段」為官方遊覽車停靠區；牌樓下往郵局路段的車頭路，有多處電視牆轉播廟內登轎起駕實況。

明天凌晨啟程後一路南下，台中烏日警方預估，白沙屯媽祖鑾轎5月2日上午進入台中市龍井區西濱路二段、三段南下，中午從中彰大橋進入彰化縣，警方會在沿線實施彈性交通疏導；彰化警方也預估，白沙屯媽祖在彰化伸港福安宮短暫停轎後南下急行，來回程將出動750人次警力，強化交通疏導。

此外，香燈腳逐年激增，台中童綜合醫院今年將派遣醫護人員、救護志工約100人輪班待命，並出動白沙屯1號、2號救護車，在進香隊伍前後隨行應變救護。副院長吳肇鑫提醒「香燈腳」天氣熱多喝水、適量補充鹽分，還要準備防曬乳、帽子、毛巾、薄長䄂、舒適的舊鞋襪、慢性病用藥等，跟隨媽祖腳步平安前行。

拱天宮 白沙屯媽祖

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